L'UOMO BICENTENARIO/ Su Canale Nove il film con Robin Williams (oggi, 3 agosto 2017)

film prima serata

ROBIN WILLIAMS PROTAGONISTA

L'uomo bicentenario, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 3 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola fantascientifica del 1999 che è stata diretta da Chris Columbus ed interpretata da Robin Williams, Sam Neill, Wendy Crewson, Hallie Kate Eisenberg e Embeth Davidtz. La storia del film è totalmente ispirata al romanzo scritto da Isaac Asimonv e Robert Silvberg, intitolato Robot NDR 113. Il protagonsita, Robin Williams, è uno degli attori americani più amati del cinema hollywoodiano ed è purtoppo scomparso nell'agosto del 2014. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM L'UOMO BICENTENARIO

La famiglia Martin acquista il primo robot positronico della storia dell'umanità, il modello NDR 114. Inizialmente le donne di casa sono contrarie al nuovo arrivato, ma lentamente il robot inizia ad essere considerato come membro della loro famiglia. Il robot, chiamato Andrew, stringe un legame particolare con la figlia più piccola, che chiamerà Piccola Miss. Col trascorrere del tempo, la famiglia Martin nota molte particolarità del robot che presenta molte similitudine con un essere umano. E'infatti in grado di provare emozioni e soprattutto è molto abile nell'intagliare il legno. Preso atto della singolarità di Andrew, la famiglia Martin decide di trattarlo come un essere umano, lasciandogli maggior libertà. Grazie agli insegnamenti impartiti dal signor Martin, Andrew impara molte cose che riguardano il mondo degli umani e diventa molto abile a realizzare orologi in legno. Con il passare degli anni, Andrew realizza molti orologi in legno, così da costringere la famiglia Martin a venderli. Tutto il ricavato viene versato su un conto intestato proprio ad Andrew. Nel frattempo la piccola Miss è in procinto di sposarsi, ma prima di pronunciare il fatidico si, preferisce confidarsi con il suo amico Andrew, per il quale prova profondi sentimenti. Passano dodici anni ed Andrew è diventato umano a tutti gli effetti, almeno a livello caratteriale e comportamentale. Ha ottenuto la liberà tanto desiderata e si è costruito un'abitazione in legno a ridosso del mare. Nonostante ciò il robot si sente solo e necessita di una compagnia. Andrew chiede cosi a Lloyd, figlio di Piccola Miss, di procuragli una lista dei robot che furono realizzati nel suo stesso periodo, con la speranza di trovare Galatea, un suo alter ego femminile.

