LA FAME E LA SETE/ Su Iris il film diretto da Antonio Albanese (3 agosto 2017)

Antonio Albanese nel film La fame e la sete

IL FILM DI ANTONIO ALBANESE

La fame e la sete è una pellicola comica in onda nella seconda serata di Iris alle ore 23.05 e diretta da Antonio Albanese nel 1999. Nel cast sono presenti Antonio Albanese, Lorenza Indovina, Aisha Cerami, Lucia Guzzardi, Rosa Pianeta e Luigi Maria Burruano. In la fame e la sete, Antonio Albanese porta in scena alcuni dei suoi personaggi più famosi, resi noti dalla trasmissione Quelli che il Calcio, come Alex, Ivo Perego e Pacifico. Antonio Albanese a diretto ed interpretato diverse altre pellicole comiche come Il nostro matrimonio è in crisi e Uomo di Acqua dolce.

LA FAME E LA SETE, CHE FINE FARANNO I 3 FRATELLI?

La trama del film La fame e la sete si apre con la morte di un noto ed amato barbiere di un piccolo paese siciliano. Al funerale devono partecipare, oltre alla povera vedova, anche i tre figli del defunto, ovvero Alex Drastico, che vive ancora in casa con la famiglia, Ivo Perego, partito verso il nord Italia da diverso tempo e diventato un imprenditore di successo e Pacifico. Alex Drastico è il classico nulla facente che non ha voglia di rimboccarsi le maniche per costruirsi un futuro. Appassionato di fotografia, racconta in giro di essere un libero professionista. Suo fratello Ivo è diventato un famoso imprenditore industriale e gestisce un catenificio al nord. Qui si è costruito una famiglia ma tradisce ripetutamente sua moglie con la segretaria. Nel corso degli anni è diventato un uomo avaro e fortemente razzista con gli stranieri ed i meridionali. Lungo il viaggio che lo porta in Sicilia, viene volutamente abbandonato su un'imbarcazione diretta verso l'Albania. Pacifico, il terzo fratello, è un professore di latino che vive al nord. Anche lui e sposato ma vive in una situazione di forte disagio per via del continuo controllo che sua moglie ed i suoceri esercitano sulla sua esistenza. Appena appresa la notizia della morte del padre scappa via e raggiunge la Sicilia.

