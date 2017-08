LA SCHIAVA IO CE L'HO E TU NO/ Su Rete 4 il film con Lando Buzzanca (oggi, 3 agosto 2017)

oggi pomeriggio il film comico con lando buzzanca

LANDO BUZZANCA NEL CAST

La shiava io ce l'ho e tu no, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 3 agosto 2017 alle ore 16.40. Una pellicola comica che è stata diretta nel 1973 da Giorgio Capitani, il film si regge in particolare sulla grande bravura di Lando Buzzanca, che proprio all'inizio degli anni '70 era considerato uno degli interpreti più importanti della commedia all'italiana, in particolare quella che cominciava a virare verso l'erotismo soft. Nel cast sono presenti anche Catherine Spaak, Adriana Asti e Gianni Bonagura.

LA SCHIAVA IO CE L'HO E TU NO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Il protagonista della narrazione che si snoda lungo l'arco di circa cento minuti, è Demetrio Cultrera (Lando Buzzanca), detto Dedé, è un giovane e ricco playboy siciliano letteralmente adorato dalle donne. La sua libertà viene però a cadere quando si fidanza con Rosalba Giordano (Catherine Spaak), la figlia di un imprenditore locale che ha fatto fortuna commercializzando tonno. La ragazza, infatti, soprattutto dopo il matrimonio, vorrebbe convertire Dedè ad uno stile di vita più adeguato alla modernità, smussandone in particolare l'evidente maschilismo. Quando Rosalba cerca di introdurlo nell'alta società e di convertirlo all'illuminismo che la caratterizza, l'uomo reagisce con evidente fastidio, rifugiandosi ancora di più negli stereotipi che lo hanno sempre nutrito. A poco a poco, l'insistenza della moglie scava un solco all'interno della coppia e spinge infine Dedè a cercare uno sfogo, trovandolo in Elena (Adriana Asti), una donna matura e passionale. Ben presto, però, il playboy è costretto a pentirsi di averlo fatto, ritrovandosi infine schiacciato tra lei e Rosalba. L'unica via d'uscita da lui intravista consiste nella separazione da entrambe, cui segue la ricerca di una donna in grado di aderire alla sua idea di famiglia. Nell'ambito di questa ricerca parte quindi verso l'Amazzonia, ove ha la possibilità di reperire una schiava da acquistare e portare in Italia. Ad essere prescelta è Manua (Veronica Merin), una ragazza bellissima e soprattutto, mansueta. Tornato a casa, Dedè inizia a mostrarla ai suoi conoscenti, oltre che all'ex consorte, destando non solo l'invidia dei primi, ma anche la rabbia di Rosalba. Poi, però, accade l'imprevisto, Dedè si innamora di Manua, pur continuando a trattarla alla stregua di una schiava per non perdere la faccia. Quando la polizia decide di intervenire e di procedere all'aespulsione della donna dal nostro Paese, l'uomo capisce infine di non poter più vivere senza di lei e chiede l'intervento di un politico, amante di Rosalba, per sventare il tutto e proseguire il suo rapporto con Manua, stavolta su basi diverse.

