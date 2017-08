La Regina di Palermo, fiction / Anticipazioni seconda puntata: Rosy e Claudia, la tregua non durerà a lungo

Rosy Abate è La Regina di Palermo

Dopo una lunga attesa, La Regina di Palermo è tornata in tv per ripercorrere le fasi più interessanti del suo percorso a Squadra antimafia. La prima puntata si è aperta con il terribile attentato che ha distrutto la sua famiglia, ma la vita di Rosy Abate non è stata serena neanche nei periodi successivi, quando tornata in Italia per convolare a nozze con Salvo, ha dovuto dire addio al suo sposo raggiunto dai proiettili di un sicario. L'arresto di Nando e il suo progressivo ingresso negli affari di famiglia grazie all'amico di sempre Trapani, hanno distrutto il suo rapporto con Claudia Mares, che solo dopo ever scoperto il collegamento fra la morte di Salvo e Trapani ha convinto la sua protetta a voltare le spalle al suo complice. La prima puntata si è chiusa con il nuovo accordo fra le due protagoniste, che hanno messo da parte i vecchi dissidi per ritrovare la serenità perduta, ma quanto durerà la tregua?

LA REGINA DI PALERMO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

ROSY ABATE AL CENTRO DEI TRAFFICI DELLA SICILIA

Nella prossima puntata del meglio di Squadra Antimafia, La Regina di Palermo prenderà in mano le redini degli affari di famiglia continuando a fingere con la sua amica di sempre Claudia Mares. Il vicequestore, in particolare, cercherà di tenere la sua protetta a debita distanza dal malaffare della Sicilia, ma faticherà a capire che è Rosy Abate, in realtà, è già dentro a tutti i traffici in qualità di nuovo boss. In questo clima così incerto, Ivan Di Meo, affascinante collega di Claudia Mares, si infiltrerà nell'associazione mafiosa gestita dalla famiglia di Rosy Abate e cercherà ci conquistare la fiducia di tutti legandosi sentimentalmente alla padrona di casa, ma quando Rosy scoprirà che in realtà il suo uomo e un infiltrato, comincerà a meditare vendetta. La abate, infatti, tenderà un agguato al suo amante, che morirà dopo essere stato raggiunto dai colpi della sua pistola. Per sfuggire alla Duomo, la regina di Palermo lascerà la Sicilia per raggiungere Bogotà, dove ad aspettarla ci sarà una nuova vita.

© Riproduzione Riservata.