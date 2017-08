Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni / "Ci sposiamo nel 2018" e sull'arrivo di un bebè confessano...

Fedez e Chiara Ferragni

Una diretta seguitissima quella che ha visto protagonisti poche ore fa Fedez e Chiara Ferragni. La coppia più social di sempre ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan che subito si sono riversate sulle nozze e sul possibile arrivo di un bebè. “Quando vi sposate? Non adesso. - ha esordito Fedez in risposta alle molteplici domande sulle nozze, e ancora - Io avrei voluto sposarmi quest’anno ma è un casino. Quindi ho già detto che ci sposiamo il prossimo anno”. Dichiarazioni non condivise dalla Ferragni, che interviene e dichiara: “Non è vero!”, ma viene poi silenziosamente amminita dal rapper che poi sembra sussurrarle qualcosa. Ma dalle nozze la chiacchierata con i fan si sposta sui figli: “Figli quando? Prossimamente. - dichiara ancora il noto rapper, che anticipa - Per una femmina abbiamo già il nome pronto, ma non ve lo diciamo.

Se invece fosse un maschio vorremmo un nome italiano e io vorrei un maschio“. A questo punto anche Chiara parla di figli e svela: “Anch’io vorrei un maschio, ma so che sarà femmina” aggiunge. Il discorso si sposta poi dalla coppia al successo incredibile della coppia Fedez e J-Ax e Federico (nome di battesimo del rapper) annuncia: "Io e J-Ax a settembre abbiamo una grande novità, è una cosa enorme, gigante. - e ancora - Sarebbe un modo per concludere questo progetto perché dopo io e Ax spariremo per un anno o due per lavorare ai dischi solisti”. Insomma per Fedez e Chiara Ferragni si prospetta un anno davvero ricco di novità e di... preparativi! D'altronde in una recente intervista, Chiara Ferragni parlando del suo fidanzato ha dichiarato: "Io e Federico (nome di battesimo del rapper, ndr) non potremmo essere più diversi, ma siamo la cosa più bella che ci sia".

