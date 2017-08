Miss Italia 2017/ Svelata la giuria ufficiale: non ci sarà un presidente

Manuela Arcuri Miss Italia

In attesa della finale di Miss Italia, in programma per Sabato 9 settembre 2017 al PalaArrex di Jesolo, arrivano le news su quella che sarà la giuria di questa nuova edizione. La prima e più grande novità di quest'anno è che non ci sarà un presidente in giuria. La giuria che dovrà decidere chi prenderà l'eredotà di Rachele Risaliti nell'albo d'oro del concorso di bellezza più importante d'Italia, sarà composta da: Christian De Sica , Gabriel Garko, Cristina Chiabotto, Nino Frassica e Francesca Chillemi. Per molti di loro Miss Italia non sarà un esordio assoluto: Francesca Chillemi è stata Miss Italia nel 2003 e ha condotto il concorso nel 2013 ; Gabriel Garko e Manuela Arcuri hanno già fatto parte, negli anni passati, di varie giurie, sia alle Prefinali che alle Finali; Christian De Sica è stato presidente di giuria nel 2007 a Jesolo per Miss Italia nel mondo.

MISS ITALIA 201, LA GIURIA E LA NOVITA'

Prima volta invece per Nino Frassica, che ha recitato con tante ragazze uscite da questo concorso, ma non l'ha mai seguito dal vivo in veste di giurato. La finale di Miss Italia 2017 sarà condotta da Francesco Facchinetti e andrà in onda su La7 alle 21.10 di sabato 9 settembre, preceduta da Miss Italia - Gli Esami il 3 settembre, e da Miss Italia Chef, il 6, 7 e 8 settembre, con Francesco Pannofino voce narrante. A decidere, invece, chi sarà Miss Italia Social 2017 saranno iPantellas, Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati, Chiara Nasti, Angelica Massera, Giulia Valentina e Gordon, al secolo Yuri Sterrore, che regalerà al pubblico una serata di assoluto divertimento.

