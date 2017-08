Oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 3 agosto 2017

Paolo Fox, oroscopo del 3 Agosto - La Presse

Alcuni segni zodiacali si possono considerare top per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. In questa giornata è facile per i Gemelli sentire ancora qualche piccolo fastidio nei rapporti con gli altri. Pare che domenica ci sarà un recupero ma questa giornata può provocare un piccolo disagio. Si tratta degli ultimi momenti di tensione che dall'anno scorso ha portato cambiamenti e trasformazioni, ma si supererà in fretta. Giove nel segno riesce a dare energia, capacità di azione e voglia di rimettersi in gioco e anche qualche opportunità da sfruttare per la Bilancia. Chi deve farsi sentire deve muoversi ora senza fare troppo il diplomatico. Entro il 10 ottobre bisogna fare scelte importanti. Se qualche Capricorno esce da un periodo conflittuale adesso cerca la libertà. Piuttosto che sentirsi accompagnato da persone non valide preferisce starsene per conto suo per un po' di tempo. È un periodo di rilancio per il lavoro e per i progetti.

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 3 AGOSTO 2017 A LATTEMIELE

GIORNATA DIFFICILE PER...

Chi tra i Pesci sta lottando per verificare un accordo deve fare attenzione perché c'è un piccolo ritardo. Nulla di così preoccupante perché in autunno sarà sulla cresta dell'onda. Anche in famiglia ci sono state persone un po' difficili da affrontare. Per qualcuno questo resta sempre un periodo fertile sia di idee che di programmazione del futuro. Al momento però ci si sente un po' bloccati, come se si fosse senza via d'uscite. Bisogna però essere tranquilli e riuscire a trovare un po' di equilibrio. L'Ariete sente una grande necessità cioè quella di cambiare. Tutti quelli che all'inizio dell'anno hanno perso alcune strade e adesso stanno iniziando un nuovo percorso si sentono confusi. L'unico errore che si potrebbe fare è riversare questa tensione in amore; oggi c'è ancora una bella carica anche se il momento non è positivo. Sicuramente nei prossimi giorni ci potranno essere delle evoluzioni positive.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a vedere cosa è cambiato da ieri a oggi nell'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. Dopo una giornata entusiasmante è in lieve calo il Cancro che non ha più le convinzioni degli scorsi giorni. Chi si è ripreso invece è il Sagittario che è passato dalla voglia di staccare la spina a un momento in cui il cuore vuole innamorarsi di nuovo. I Pesci non cambiano il loro momento complicato, c'è troppa ansia nella gestione delle cose e il fisico potrà ancora essere messo alla prova. Chi vive un momento interessante invece è la Bilancia, pronta a rilanciarsi dopo che ieri si è parlato di motivazioni che sono venute a mancare. Da oggi in poi arriveranno dei momenti in cui ci potrà essere qualche calo, ma sicuramente verso l'autunno tutto tornerà al suo posto.

© Riproduzione Riservata.