Paola Perego vs Rai / La chiusura di Parliamone Sabato arriva in tribunale: "Danni d'immagine ed economici"

Paola Perego

Colpo di scena nella querelle (che sembrava essersi conclusa) che ha visto contrapposti la Rai e Paola Perego. La frattura causata dalla "cacciata" della Perego e dalla chiusura di Parliamone Sabato dopo la questione "Donne dell'est" sembrava essersi risanata, ma dal tweet pubblicato alcune ore fa da Lucio Presta tutto sembra di nuovo in alto mare. Ricorderete tutti la bufera scoppiata dopo la famigerata lista dei motivi per scegliere una donna dell'Est. I vertici Rai non avevano esitato a a scagliarsi contro la conduttrice e il programma del sabato pomeriggio Rai. Il profilo Twitter della ArcobalenoTre aveva annunciato la "riappacificazione" professionale tra la conduttrice e l'azienda di Viale Mazzini prima della presentazione dei palinsesti: "Felici perché @RaiUno ha scelto di riprendere il rapporto professionale con @peregopaola dopo un momento di straordinaria follia".

PAOLA PEREGO PORTA LA RAI IN TRIBUNALE

IL TWEET DI LUCIO PRESTA

Dalla conferenza stampa era emerso chiaramente che alla conduttrice sarebbero state affidate delle prime serate. La presentatrice milanese aveva addirittura parlato del suo ritorno in tv in un'intervista al settimanale Oggi dichiarando di essere ferita dal trattamento subito dall'azienda. Il tweet proveniente della scuderia di artisti a cui appartiene l'ex conduttrice di Domenica in e Parliamone Sabato spiazza tutti. Un cinguettio in cui si annuncia l'azione legale intrapresa nei confronti di Rai1 a tutela di Paola Perego per "danni d'immagine, economici e biologici". Cosa avrà portato a questo cambio di rotta? Vedremo come si concluderà la vicenda.

