RESPIRO/ Su Iris il film diretto da Emanuela Crialese con Valeria Golino (3 agosto 2017)

Valeria Golino nel film Respiro

VALERIA GOLINO NEL CAST DEL FILM SU IRIS

Respiro è una pellicola drammatica del 2002 in onda questa sera, giovedì 3 agosto 2017 su Iris alle ore 21.00. Diretta da Emanuela Crialese ed interpretata da Valeria Golino, Vincenzo Amato, Veronica D'Agostino, Francesco Casisa e Filippo Pucillo. La protagonista del film, l'attrice napoletana Valeria Golino, è una delle artiste più amate del nostro cinema contemporaneo. Tra i suoi film di maggior successo ricordiamo Il capitale umano, Rain Ma-L'uomo della pioggia e La kryptonite nella borsa. La colonna sonora del film è stata composta da John Surman. L'artista ha utilizzato solo sassofono e sintetizzatore. Nella prima parte della pellicola è possibile anche ascoltare uno dei singoli più famosi di Patty Pravo, La bambola.

RESPIRO, IL FILM AMBIENTATO A LAMPEDUSA

La trama del film è ambientata a Lampedusa, in piena estate. La protagonista è Grazia, una donna bella, giovane e sposata con Pietro, un umile pescatore e dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Nonostante ciò, la donna non è felice. Grazia è infatti soffocata dalla realtà chiusa in cui vive ed e affetta da una grave forma di depressione. Gli abitanti di Lampedusa e soprattutto la sua famiglia non sono in grado di comprendere il suo malessere ed i repentini cambi di umore. Amici e parenti consigliano infatti al marito Pietro di far ricoverare la donna presso un centro specializzato che si trova a Milano e la persona più vicina a Grazia, che riesce più facilmente a comprenderla, è suo figlio Pasquale. Il ragazzo in più occasioni tratta la madre in modo amorevole e quasi genitoriale.

A far precipitare la situazione è la decisione di Pietro di uccidere uno dei cani appartenenti a Grazia, convinto potesse nuocere alla sicurezza della moglie. Di tutta riposta Grazia libera tutti i cani rinchiusi del canile del paese, scatenando l'ira degli abitanti di Lampedusa. Quando Pietro parla a Grazia della possibilità di rinchiuderla in clinica, la donna scappa via e va a rintanarsi in una grotta in riva al mare. Qui il piccolo Pasquale le porta ogni giorno cibo e vestiti. Nel frattempo Pietro è in ansia per la scomparsa della moglie e Pasquale, per far credere a tutti che sua madre sia morta, lascia alcuni suoi vestiti sulla scogliera. Al contrario di tutti, Pietro non riesce a convincersi che Grazia sia davvero morta e continua a cercarla. Riuscirà a ritrovarla sana e salva?

