ROSAMUNDE PILCHER: LA DONNA SULLA SCOGLIERA/ Su Canale 5 il film diretto da Dieter Kehler (3 agosto 2017)

Rosamunde Pilcher: la donna sulla scogliera

IL CAST

Rosamunde Pilcher: la donna sulla scogliera è un film per la televisione del 2013 trasmesso dalla rete ZDF e riproposto da Canale 5 nel suo palinsesto estivo di giovedì 3 agosto alle ore 16.30. La pellicola è stata diretta da Dieter Kehler, regista televisivo molto noto al pubblico tedesco e direttore di ben 34 episodi della serie televisiva legata ai romanzi di Rosamunde Pilcher, tra il 1996 e il 2013. Gli sceneggiatori sono: Martin Wilke e Silke Morgenroth. Gli attori principali: Mira Bartuschek, Daniel Buder, Heide Keller famosa soprattutto per la serie televisiva la Nave dei sogni, Lutz Mackensy, Vincent Borko, Nina Young e Oliver Scheffel.

ROSAMUNDE PILCHER: LA DONNA SULLA SCOGLIERA, IL SEGRETO DI HOLLY

Owen Lockhart, un ricco avvocato di Londra riceve in eredità da un lontano parente una magione in Cornovaglia. L'uomo è totalmente assorbito dai suoi affari ma decide di prendersi qualche giorno di vacanza per ispezionare il posto, con la speranza di poterlo rivendere al più presto e farci un buon guadagno. Arrivato in Cornovaglia l'uomo scopre che la casa è tutt'altro che fatiscente, ha una buona posizione ed è anche molto importante. Con qualche lavoro di ristrutturazione e mettendo in ordine i conti l'uomo spera di poter ottenere un grosso guadagno. Nella tenuta del defunto prozio vivono molte persone, tra cui la segretaria tuttofare e la bella Holly. Quest'ultima è stata assunta dal vecchio proprietario in qualità di agronoma per dare nuovo slancio ai giardini della tenuta e alle terre circostanti. Holly ha preso in affitto un piccolo cottage a ridosso della tenuta, nel quale vive insieme al figlio Toby. Tra Owen e Holly c'è subito una strana alchimia ma anche una diffidenza di fondo dovuta al difficile passato della donna. Il marito di Holly è scomparso in circostanze misteriose circa due anni prima e di lui si sono perse le tracce.

L'unico ad aver aiutato la giovane in questo delicato periodo è stato l'amico di sempre Lucas, un poliziotto della stazione locale da sempre innamorato di lei. La vicinanza di Holly e del piccolo Toby insegnano a Owen le piccole bellezze della vita e l'uomo a poco a poco dimentica lo stress del lavoro e rallenta i tempi di vendita della villa. La serenità di Holly dura poco, se da un lato con Owen ha riscoperto l'amore, dall'altra c'è qualcuno che la minaccia con lettere e telefonate minatorie. Holly nasconde un terribile segreto, non ha detto tutta la verità sulla scomparsa del marito, dato per disperso sulla scogliere e fino a quel momento creduto morto.

La donna chiede aiuto all'amico Lucas, che crede Owen responsabile del presunto ricatto. Solo l'amore e la confessione della donna riusciranno a ristabilire a verità e a permetterle di iniziare una nuova vita insieme all'avvocato.

© Riproduzione Riservata.