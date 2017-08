Robert Hardy è morto/ Il Cornelius Caramell di Harry Potter si è spento a 91 anni

Robert Hardy, Harry Potter

Lo abbiamo odiato un po' tutti in Harry Potter ma sicuramente i fan di Robert Hardy lo ricordano come un artista a tutto tondo capace di salire sul palco dei migliori teatri inglesi e di prestare il volto all'insopportabile e un po' credulone Cornelius Caramell della saga del maghetto che ha fatto impazzire tutto il mondo. Oggi il mondo del cinema piange un'altra grande perdita e lo fa convinto che Robert Hardy abbia dato tutto quello che aveva dentro, fino alla fine, ma non solo nella recitazione ma anche nella musica, nella letteratura e nell'arte in generale. Gli stessi figli Emma, Justine e Paul, dando l'annuncio della morte a 91 anni del loro amato padre hanno ribadito che sarebbe bello ricordarlo come "un linguista meticoloso, un artista, un amante della musica e della letteratura, nonchè uno storico molto rispettato".

ROBERT HARDY SI È SPENTO A 91 ANNI: IL RICORDO DEI FIGLI

UNA CARRIERA RICCA DI SUCCESSI TRA TEATRO E CINEMA

Robert Hardy iniziò a recitare a teatro a teoatro con la Shakespeare Memorial Company subito dopo la Seconda Guerra Mondiale per poi approdare al cinema per una decina di pellicole tra cui La spia che venne dal freddo insieme a Richard Burton e in 4 degli otto film della saga di Harry Potter nel ruolo di Cornelius Caramell. Ma nel curriculum dell'attore c'è anche tanta tv visto che più volte ha preso parte alla serie tv Winston Churchill: The Wilderness Years, che gli valse un premio BAFTA nel 1982, e poi anche in Creature Grandi e Piccole, andata in onda dal 1978 al 1990, nei panni del dottore veterinario Siegfried Farnon.



