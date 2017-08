SELVAGGI/ Su Rete 4 il film diretto da Carlo Vanzina con Ezio Greggio e Leo Gullotta (3 agosto 2017)

Selvaggi su Rete 4

IL FILM DI CARLO VANZINA

Selvaggi è una pellicola comica del 1995 diretta da Carlo Vanzina in onda nella seconda serata di Rete 4 alle ore 23.15. Nel cast sono presenti alcuni comici di spicco del panorama cinematografico italiano come Ezio Greggio noto presentatore televisivo, famoso per la conduzione di Striscia la notizia accanto ad Enzo Iacchetti., Leo Gullotta noto attore e doppiatore, che ha preso parte a molte produzioni cinematografiche sia italiane che straniere, Antonello Fassari, Emilio Solfrizzi, Franco Oppini, Cinzia Leone e Monica Scattini.

SELVAGGI, UNA VACANZA ''INASPETTATA''

Il film inizia descrivendo la vacanza catastrofica di Bebo, un noto chirurgo milanese. L'uomo è in procinto di trascorre alcuni giorni su uno yacht di proprietà di una collega, ma scopre la sua nuova fidanzata che lo tradisce con il suo miglior amico. Questi ultimi decidono di abbandonarlo e così Bebo è costretto a tornare a casa. Si reca cosi a Cuba dove prenderà un aereo che lo riporterà in Italia, giusto in tempo per le feste di Natale. Assieme a lui ci sono altri sette turisti italiani. Tra questi c'è la sua amica Carlina, fotografa di moda di successo, assieme a due famose modelle americane, ovvero Linda e Cindy. Ci sono poi Mario Nardone, postino romano, assieme a sua moglie Cinzia, Jimmy, animatore di villaggi turistici, Felice, un simpatico pugliese senza lavoro e Luigi, un colto professore partenopeo, che viaggia assieme a sua sorella Marisa. Improvvisamente, l'aereo sui cui gli otto malcapitati viaggiano precipita nel bel mezzo di un'isola totalmente deserta. Dopo che il pilota dell'aereo scappa via con il gommone ed i beni di prima necessità presenti nell'velivolo, i superstiti del volo sono costretti ad adattarsi alla loro nuova situazione, nella speranza che qualcuno si accorga della loro assenza e venga a salvarli. Iniziano così a costruire un vero e proprio villaggio, cercando di sopravvivere al meglio, nonostante i frequenti litigi. Dopo che una violenta tempesta distrugge le loro nuove abitazioni, gli otto naufraghi decidono di costruire una zattera ed andare via dall'isola. Ma il piano non va a buon fine. Un giorno, Bebo nota lo yacht dei suoi amici che lo avevano abbandonato diversi giorni prima e decide di impadronirsene. Così trae in salvo i suoi compagni di sventura ed insieme tornano a Cuba. Ma nuovi disastri sono dietro l'angolo per i nostri otto eroi.

© Riproduzione Riservata.