STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Chicago Fire, Milan-Craiova, Innamorato pazzo (3 agosto)

La programmazione Mediaset di oggi

Se non sapete come trascorrere la calda serata prevista per giovedì 3 agosto, non c'è da temere. Mediaset ha previsto per voi uno straordinario palinsesto programmi che vi terrà compagnia con programmi sportivi, serie tv e film di ogni genere. Tra i programmi più attesi della serata c'è la partita di calcio che vedrà contrapporsi Milan-Università Cariova. La partita è valida per la fase preliminare di Europa League.



Si parte con due nuovi episodi di Chicago Fire su Italia Uno. La serie americana si avvia ormai verso il finale di stagione. Nei nuovi appuntamenti i protagonisti di Chicago Fire dovranno salvare una bimba in difficoltà. Nel secondo episodio Brett verrà messo sotto scacco da un criminale molto pericoloso. In seconda serata andrà in onda il film La Apocalypse, Apocalisse a Los Angeles, diretto dal regista Michael Sarna con Gina Holden, David Cade e Christopher Judge. Su Canale 5 è tempo di calcio con la partita tra Milan-Università Craiova, match valido per la fase preliminare di Europa league. A seguire, spazio alla rubrica di soft news Hit the road man-Sulla strada del grande spettacolo. Rete 4 proporrà il film comico con Adriano Celentano dal titolo Innamorato pazzo. Protagonista della storia è Cristina, regnante di Saint Tulipe. Barnaba Cecchini, interpretato da Celentano, si innamorerà pazzamente di lei. Seguirà il film comico diretto da Neri Parenti nel 1995, Selvaggi. Un gruppo di turisti italiani partiti da Cuba per fare ritorno a casa, si ritroveranno dispersi su di un isola deserta, nel bel mezzo del Mar dei Caraibi.

La5 propone il film romantico dal titolo Due settimane per innamorarsi, con Sandra Bullock e Hugh Grant. La sai l'ultimissima?, il programma di barzellette numero uno in Italia, sarà invece protagonista della prima serata di Mediaset Extra. Respiro, il film drammatico con protagonista Valeria Golino, sarà invece trasmesso su Iris. La protagonista della storia è Gianna, affetta da una grave forma di depressione che troverà in suo figlio Pasquale il suo unico alleato. Il film comico Horror Movie andrà in onda a partire dalle 21.10 su Italia 2. Su Top Crime, invece, spazio a due episodi dell'undicesima stagione di Bones. Per finire, su Boing andrà in onda Uncle Granpa.

PROGRAMMI TV MEDIASET:

Italia 1 ore 21.10 Chicago Fire, serie tv

Italia 1 ore 23.00 La Apocalypse, Apocalisse a Los Angeles, film d'azione





Canale 5 ore 20.40 Preliminari di Europa League Milan-Università Craiova, partita di calcio

Canale 5 ore 23.30 Hit the road man-Sulla strada del grande spettacolo, soft news

Rete 4 ore 21.10 Innamorato pazzo, film comico

Rete 4 ore 23.10 Selvaggi, film comico

La 5 ore 21.10 Due settimane per innamorarsi, film romantico

Mediaset Extra ore 21.00 La sai l'ultimissima?, programma comico

Iris ore 21.10 Respiro, film drammatico

Italia 2 ore 21.10 Horror movie, film comico

Top Crime 21.10 Bones XI, serie tv crime

Boing 20.40 Uncle Granpa, cartone animato

