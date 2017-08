STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Velvet e Una nuova indagine per Helen Dorn (giovedì, 3 agosto 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, giovedì 3 agosto 2017, la programmazione delle reti Rai, prevede la messa in onda di tanti film tra cui il drammatico "71", ed il poliziesco "Una nuova indagine per Helen Dorn", oltre ad uno della serie dell’agente 007. Il programma che dovrebbe avere la maggiore audience di pubblico è la soap opera in prima visione "Velvet", che va in onda in prima serata su Rai Uno. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione completa della serata Rai.

Su Rai Uno alle 21.25, un episodio della IV stagione di "Velvet", soap opera ambientata a Madrid alla fine degli anni 50. Un grande magazzino di lusso che vede nascere una storia d’amore tra due protagonisti, Ana, una giovane sarta di umili origini che ha però il tocco di una stilista, ed Alberto, figlio ed erede del proprietario. Un amore che trova però molti ostacoli, sia da parte di chi vuole prendersi il potere, che delle due famiglie. In questo episodio Marco, complice l’assenza di Anna, è determinato a prendersi il merito del successo di una linea di "pret a porter". Per fara questo organizza una sfilata all’interno del grande magazzino. Nella stessa sera in cui si tiene la sfilata, la polizia fa visita a Patricia, dopo che Donna Carmen la ha accusata di aver commesso adulterio con Enrique. Nel cast Paula Echevarria, Francesco testi, Sean Campbell. Miguel Angel Silvestre, Aitana Sanchez-Gijon, Manuela Velasca, e Frank Crudele.

A seguire, alle 23.35, il talk show intitolato "I Supereroi di Pani e Mollica", nel quale i due conduttori intervistano vari big dello spettacolo italiani. In questa puntata si tratta di Renzo Arbore ed anche a lui si chiede di raccontare chi sono i suoi "supereroi". Lo scopo di questa intervista è quello di capire come questi personaggi hanno influenzato la vita dei cari personaggi intervistati. Su Rai 2, alle 21.15, un film poliziesco, intitolato "Una nuova indagine per Helen Dorn". La vicenda vede la commissaria indagare, insieme ad un collega, Gregor Georgi, riguardo all’uccisione di una infermiera.

Durante le indagini si scopre che il metodo dell’uccisione è simile a quello di altri tre delitti, riguardanti giovani donne. L’assassino però è stato catturato e condannato, per cui si deve cercare un mitomane che lo emula e tiene sotto scacco tutta la popolazione di Dusselforf. Per risolvere il caso si deve dunque ripartire dai fascicoli che riguardano i tre omicidi precedenti. Con la regia di Matti Geschonneck, ed interpretato da Anna Loos, Matthias Matschke e Ernst Sotzner.

In seconda serata, alle 00.20, il telefilm poliziesco, "Senza traccia". In questo 20esimo episodio della quinta stagione, intitolato "Una scelta difficile", la squadra indaga sul caso di un bambino di sei anni, Andrew, che è scomparso in un grande magazzino mentre si trovava in compagnia della madre, Tess Pratt, il cui suocero si scopre essere un sostenitore della "della supremazia bianca". Interpretato da Anthony LaPaglia, Eric Close, Poppy Montgomery e Rosalyn Sanchez. Rai Tre, alle 21.15, presenta il film drammatico "71", ambientato a Belfast mentre si sta svolgendo il conflitto tra inglesi e irlandesi. Una giovane recluta dell’esercito britannico, Gary Hook, dopo una rissa si trova solo e abbandonato, senza conoscere tra amici e nemici nella città. Per lui si prospetta quindi una vera e propria "odissea", nella quale dovrà affrontare sia la paura che la disperazione per trovare la strada della salvezza.

Diretto da Yann Demange e cast composto da Jack O'Connell, Killian Scott, Paul Anderson, Barry Keoghan, Richard Dormer, Charlie Murphy, Sean Harris, Martin McCann, Sam Reid, e David Wilmot. Alle 23.10 segue il programma di attualità "TG3, linea notte estate" Su Rai 4, alle 21.05 un film fantastico, "Moonacre - I segreti dell'ultima luna", la vicenda di un’orfana tredicenne che deve trasferirsi da Londra, dove conduceva una vita lussuosa, a Moonacre, un maniero dove vive uno zio eccentrico. Qui viene a sapere di essere l'ultima "Principessa della Luna", e quindi essere in grado di svelare i segreti nascosti della sua famiglia. Ma deve farlo prima che sorga l'ultima luna, altrimenti spariranno sia Moonacre che le terre che lo circondano.

Con la regia di Gabor Csupò ed interpretato da Ioan Gruffudd, Michael Webber, Tim Curry, George Mendel, Natascha McElhone, Andy Linden e Juliet Stevenson. Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale "OSN Caetani - Weber – Sostakovic", concerto per fagotto ed orchestra, in onda dall’Auditorium di Torino. Su Rai Movie, alle 21,10 continua la riproposizione dei film della serie dell’agente creato da Ian Fleming, con il film "Agente 007 - La spia che mi amava", decimo della serie, nel quale James Bond si trova a lavorare insieme ad una spia russa, Anya Aemasova, alla ricerca di due sottomarini nucleari, uno russo ed uno inglese, che sono scomparsi, combattendo contro un nemico comune, Stromberg, che ha fatto costruire una base sottomarina. Con Roger Moore, Curd Jurgens, Barbara Bach, Caroline Munro e Richard Kiel, e la regia di Lewis Gilbert Su Rai Premium, alle 21.20 un episodio della serie poliziesca "Last Cop - L'ultimo sbirro", imperniata sulle vicende di un poliziotto che dopo essere stato in coma per vent’anni si risveglia e si trova a lavorare con metodi polizieschi completamente diversi.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno, ore 21.25 "Velvet", soap opera

ore 23.35 "I Supereroi di Pani e Mollica", talk show

Rai Due, ore 21.15, "Una nuova indagine per Helen Dorn" film poliziesco

ore 00.20 "Senza traccia", serie poliziesca

Rai Tre, ore 21.15, "71", film drammatico

ore 23.10 "TG3 Linea notte", programma di attualità"

Rai 4, ore 21.05 "Moonacre - I segreti dell'ultima luna", film fantastico

Rai 5, ore 21.15, "OSN Caetani - Weber – Sostakovic", programma musicale

Rai Movie, ore 21.10, "Agente 007 - La spia che mi amava", film d’azione

Rai Premium, ore 21.20, "Last Cop - L'ultimo sbirro", serie poliziesca.

© Riproduzione Riservata.