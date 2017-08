STEFANO DE MARTINO/ News: ecco chiarito il mistero dell'ultimo tatuaggio (oggi, 3 agosto)

Stefano De Martino (Instagram)

ECCO CHIARITO IL MISTERO DEL TATUAGGIO

Stefano De Martino negli ultimi giorni ha nuovamente attirato l'attenzione dei fan, incuriositi per la scelta del suo nuovo tatuaggio. Il ballerino ha infatti deciso di disegnare nella parte interna del suo braccio sinistro alcuni numeri misteriosi, apparentemente senza significato, ovvero 861 10 79. Le voci riguardanti il significato di tali cifre si sono rincorse nelle ultime ore con varie ipotesi più o meno azzardate: c'è chi sostiene che si tratti di una coordinata geografica, del velato riferimento ad una data di nascita o di un numero di telefono mascherato. Ma le ultime indiscrezioni rese note da Novella 2000 sembrerebbero ricondurre ad altro. Va precisato che nessuna conferma ufficiale è arrivata dal diretto interessato e che, almeno per il momento, si parla di ipotesi: il famoso tabloid ha infatti notato gli hashtag associati all'immagine del tatuaggio ovvero #granpa e #telephonenumber, fatto che fa in qualche modo pensare al nonno del napoletano. Si tratta dunque del numero del nonno, ovviamente modificato?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LO SCOOP DI GIOVANNI CIACCI

Una clamorosa notizia è stata recentemente lanciata da Giovanni Ciacci nel corso di un suo intervento alla trasmissione Pinocchio di Radio Dee Jay. Il famoso esperto di look ha rivelato ciò che, senza alcun dubbio, ha definito uno degli scoop dell'estate. Ha infatti precisato che al suo ritorno da Los Angeles, Belen ha trovato ad attenderla non solo il piccolo Santiago ma anche l'ex marito Stefano De Martino. Ha quindi precisato che la coppia molto presto potrebbe annunciare il ritorno di fiamma che gli esperti di gossip sognano da sempre: "Pare che la bella sia tornata da Los Angeles, dopo la grandissima campagna pubblicitaria con altre super top model, a Ibiza, dove c’era ad attenderla Stefano con il figlio Santiago. Sembra che la coppia si sia ormai riavvicinata e entro ferragosto uscirà questa notizia scoop". La voce si rincorre da settimane anche se Belen ha sempre smentito la notizia, precisando di essere felice con Andrea Iannone. Ora che lui è partito però...

