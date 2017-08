TECHETECHETÈ/ Da Signora Lia a Berta filava passando da Balla Linda: nomi di donna (3 agosto 2017)

Techetechetè, il logo dell'edizione 2017

OMAGGI... IN MUSICA

Si intitola Nomi di donna lo speciale del giovedì di Techetechetè interamente dedicato alla musica... al femminile. Da Dite a Laura che l’amo e Lisa dagli occhi blu, passando per Berta filava, Signora Lia, sino ad arrivare a Balla Linda e Giulia, sono tanti i brani che portano nel loro titolo un nome di donna. Non mancano i successi internazionali Eloise, firmata Barry Ryan e Georgia on my mind, in tal caso dedicata a una non meno degna Nazione. Prima canzone in playlist, Dite a Laura che l'amo, di Gianfranco "Michele" Maisano. Il brano non è altro che una cover della più famosa Tell Laura I Love Her, interpretata per la prima volta nel '66 dal giovane Michele. Lisa dagli occhi blu è certamente la più nota canzone incisa da Mario Tessuto. Negli anni del boom fu un vero e proprio tormentone, tanto da ispirare un omonimo musicarello. Non poteva essere altrimenti, dal momento che il testo porta la firma di Giancarlo Bigazzi.

DA RINO GAETANO A RAY CHARLES

La proverbiale Berta di Berta filava ispirò Rino Gaetano, che nel 1976 balzò in vetta alle classifiche dopo la pubblicazione dell'omonimo 45 giri. Ancora vinili, con Claudio Baglioni e il suo Una favola blu/Signora Lia del 1970. Riguardo al singolo, Baglioni dichiarò che il titolo del brano era in realtà frutto di un refuso: "Signora Lia, uno dei miei primi successi, era in realtà intitolato Signora Lai. Stavo per registrare in studio il provino alla Rca di Roma. I tecnici in regia indossavano il camice bianco e una spilla con il loro nome. Mentre stavo per cominciare ho visto che il capo dei fonici si chiamava Lai di cognome. E la mia canzone era tutta basata sull'infedeltà coniugale della signora Lai. Temendo che mi rovinasse la carriera, decisi all'improvviso di cambiare". Il brano riscosse poi un enorme successo, e non da meno fu Balla Linda, che negli stessi anni fece ballare - letteralmente - migliaia di giovani. Più recentemente, Gianni Togni cantava Giulia, destinata a essere coverizzata (per alcuni, "storpiata") dal singolare duo DJ Lhasa-Gabry Ponte. Sul fronte estero, fecero molto rumore Barry Ryan e Ray Charles, che a otto anni di distanza l'uno dall'altro lanciarono le melodrammatiche Eloise e Georgia on my mind.

