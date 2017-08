TEMPTATION ISLAND 2017/ Francesca Baroni: “le nostre famiglie sono sotto shock”

Temptation Island 2017

Ammette i suoi errori ancora una volta Francesca Baroni dopo Temptation Island 2017. Lunedì e poi ieri in replica è andata in onda l'ultima puntata di questa edizione che, sul finale, ci ha svelato che Ruben e la Baroni sono tornati insieme dopo che al falò di confronto il ragazzo, di fronte alle parole davvero forti della fidanzata, aveva deciso di troncare la loro relazione. E di fronte ad un pubblico infuriato per la decisione di Ruben di perdonarla, Francesca decide di chiarire nuovamente quello che le è accaduto nel villaggio e come anche la sua famiglia sia rimasta basita da questi suoi comportamenti. “Quello che è successo a Temptation Island ha visto coinvolte anche le persone che ci stanno vicino, comprese le nostre famiglie. - racconta Francesca nel corso di un'intervista a Fanpage, dove ancora tiene a chiarire - Dopo la prima puntata erano sotto shock, così come mia sorella e le mie amiche. Bisogna considerare il fatto che restano i genitori di una persona che in tv ha fatto una figuraccia e che li ha delusi. È stato un periodo davvero difficile. - e conclude - Il fatto è che io non è semplice conoscermi, tendo a indossare delle maschere a seconda della situazione. Mi sono fatta trascinare un pochino dal contesto. Quella per me non è stata l’isola delle tentazioni, ma della psicopatia.” (Agg. Anna Montesano)

TEMPTATION ISLAND 2017, LE NEWS

RUBEN DIFENDE FRANCESCA

La crisi è ormai un lontano ricordo per Francesca Baroni e Ruben Invernizzi, che dopo aver recuperato l’intesa di un tempo grazie al percorso vissuto a Temptation Island 2017, oggi sono più innamorati che mai. La coppia, però, negli ultimi giorni è stata presa di mira dagli haters, cosa che ha costretto Rubens a rompere il silenzio e prendere le difese della Baroni pubblicando un lungo sfogo su Instagram Stories. “Ognuno di voi è libero di giudicare come meglio crede… ma molti vostri commenti sono davvero imbarazzanti, frutto della vostra poca intelligenza e maturità. Prego ognuno di voi di rispettare la mia scelta, ma soprattutto di rispettare Francesca, perché certe vostre affermazioni sono false e basate su un programma televisivo, senza mai aver conosciuto la persona interessata. Una possibilità va sempre data soprattutto ad una persona che è sempre stata al tu fianco e ha sempre portato rispetto a differenza di quello che sta dimostrando buona parte di voi”.

ANTONIO E VERONICA, LA PAROLA ALLA TENTATRICE JESSICA!

Dopo un inizio assai incerto, Antonio Lenti, protagonista di Temptation Island 2017 assieme alla sua fidanzata Veronica Bagnoli, si è lasciato tentare dalla single Jessica, con la quale in breve tempo ha instaurato un rapporto che, a quanto pare, è andato oltre a un semplice sentimento di amicizia. A dispetto dei tanti video visualizzati nel corso del percorso, però, Veronica ha scelto di dare una seconda possibilità al suo fidanzato, confidando soprattutto nei due anni già passati insieme a lui. Di fronte alla loro decisione, Jessica Guzzotti non è rimasta con le mani in mano e, alla luce della sua esperienza nel reality delle tentazioni, ha rivelato ai microfoni di IsaeChia.it ciò che pensa della coppia. “Alcune volte l’amore non basta, ammesso che tra loro ci sia davvero amore. Si tratta solo di essere molto onesti con se stessi e con la persona che si ha davanti. Quando si cresce, a differenza di quando si è adolescenti, non basta amarsi alla follia, sono le vite delle persone che compongono la coppia che devono riuscire a incastrarsi e amalgamarsi”.

