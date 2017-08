UNA NUOVA INDAGINE PER HELEN DORN/ Su Rai 2 il film giallo diretto da Matti Geschonneck (3 agosto 2017)

Un'indagine per Helen Dorn su Rai 2

LA REGIA E IL CAST DEL FILM SU RAI 2

Oggi, Giovedì 3 agosto 2017, Rai Due trasmetterà in prima serata la pellicola cinematografica tedesca dal titolo Una nuova indagine per Helen Dorn. Il film giallo è stato diretto nel 2017 da Matti Geschonneck. Tutti gli attori presenti nel cast sono semi sconosciuti in Italia ma, al contrario, molto noti in patria. Si tratta di un film per la televisione che, come tutti i film del genere, presenta molti difetti nella direzione. Nel cast sono presenti Anna Loose, Shepahn Bissmeier, Harald Schott e Ernest Stozzner.

UNA NUOVA INDAGINE PER HELEN DORN, OMICIDI E MISTERI

La protagonista del film Una nuova indagine per Helen Dorn è Helen Dorn, un personaggio poliziesco molto famoso in Germania. La trama è interamente ambientata a Dusseldorf ed Helen è una giovane donna innamorata del suo lavoro e molto determinata. In tutte le sue avventure è accompagnata dal suo amico e collega Gregor Georgi. La poliziotta si troverà costretta a dover affrontare un caso molto complesso che avrà inizio con la morte di un'infermiera, Tatjana Decker. La donna è stata uccisa dalla furia omicida di un serial killer che si è macchiato degli omicidi di molte altre ragazze. Tutte le vittime, al pari di Tatjana, sono state ritrovate nelle vicinanze del Reno. Ciò che rende l'indagine complessa è il fatto che per i precedenti reati sia stato già arrestato un colpevole. Secondo Helen, alla luce del nuovo omicidio, il vero assassino è ancora in libertà.

Tutti i precedenti casi vengono così riaperti e studiati nel dettaglio dalla poliziotta che finalmente riesce a capirci qualcosa. Scopre infatti dell'esistenza di una vera è propria rete che in qualche modo ha protetto il vero maniaco. Helen non crede che l'uomo arrestato tempo prima sia il vero colpevole e così continua ad indagare. Nel corso delle indagini la donna riuscirà a risolvere il mistero ed a risolvere l'intricato caso del serial killer di Dussendorf.

