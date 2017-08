UNA VITA/ Anticipazioni puntata 3 agosto: la festa di addio e l'umiliazione di Maria Luisa

Una Vita

LA PARTENZA DEI PALACIOS

La puntata di Una Vita di oggi sarà caratterizzata dalla tristezza per la partenza dei Palacios da Acacias 38. Ramon, accusato di avere truffato i Granai di Spagna, ha trovato una casa molto più umile non lontana dal palazzo e sarà costretto a trasferirsi in essa in compagnia della moglie e della figlia. Tutti i vicini di casa saranno dispiaciuti per questo provvedimento e decideranno di organizzare una piccola festicciola per dimostrare il loro affetto nei confronti degli amici, che intenderanno rivedere anche in futuro. Ma davanti a questo invito, Maria Luisa evidenzierà la sua profonda disperazione: si sentirà umiliata e deciderà di non partecipare all'evento almeno fino a quando Victor la farà ritornare in sé. Lui sarà il primo a riconfermare che nessuno cambierà opinione su di lei e i familiari. Dovrà essere paziente perché prima o poi le cose si risistemeranno. Nel frattempo dovrà fidarsi di lui perché il loro amore resterà forte come sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Queste parole saranno di grande aiuto a Maria Luisa che alla fine accetterà di partecipare alla festa di arrivederci.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 AGOSTO: TANO IL GENIO

Nella puntata di Una Vita di oggi rivedremo Tano, il figlio adottivo di Celia e Felipe che effettuerà un test di intelligenza. Grazie all'aiuto di Teresa, gli Alvarez Hermoso scopriranno che il ragazzo possiede un'intelligenza sopraffina che necessita di insegnanti più adatti. La maestra consiglierà quindi ai genitori di Tano di cercare degli esperti che potranno sfruttare pienamente questa sua incredibile qualità. Ciò vorrà dire farlo allontanare da Acacias 38 per esercitare degli studi altrove? Anche per Martin arriverà presto l'ora di un'insperata opportunità: il regista, che era giunto nel quartiere per un cortometraggio, noterà la sua recitazione e resterà particolarmente sorpreso dall'abilità di colui che inizialmente doveva essere soltanto un figurante. Per questo Bernabè parlerà con il marito di Casilda, al quale proporrà una parte di maggiore importanza rispetto a quanto previsto in un primo momento. Sarà questa la strada per il successo per lo sfortunato ex soldato?

