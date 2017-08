UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Soleil al grande Fratello Vip? Eccola sua risposta (Trono Classico)

Soleil Sorgè, protagonista di Uomini e Donne

A un passo dalla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via il prossimo settembre, continuano a rincorrersi le voci dei possibili concorrenti che formeranno il cast della seconda edizione. Secondo alcuni pettegolezzi diffusi in rete negli ultimi giorni, fra i tanti volti noti pronti a varcare la porta rossa ci sarebbe anche Soleil Sorgè, ex corteggiatrice nel trono classico e oggi fidanzata di Luca Onestini. In seguito alla diffusione dei primi rumors, però, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha sin da subito preso in mano la situazione e, affidando la sua smentita a un breve post, ha risposto a tutti quelli che, nelle ultime ore, continuavano a congratularsi con lei per il risultato raggiunto. “Mi spiace deludervi ma non sarò parte del cast del GF Vip quest'anno”, ha detto infatti Soleil, che a quanto pare non ha intenzione, almeno per il momento, di separarsi dal suo amato Luca.

UOMINI E DONNE, NEWS TRONO CLASSICO

SONIA ED EMANUELE DICONO LA LORO SU TEMPTATION ISLAND

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, forti dell’amore nato nel salotto del trono classico di Uomini e donne, hanno seguito con particolare attenzione le storie dei protagonisti di Temptation Island e di recente, nel corso di un breve video girato in esclusiva per IsaeChia.it, hanno detto la loro sulle vicende delle diverse coppie. Anche Sonia ed Emanuele, così come il popolo dei social al gran completo, hanno gradito il lieto fine fra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, definendo lui “un uomo di sentimento, che ha regalato delle emozioni vere” al pubblico a casa. Secondo Emanuele Mauti, in particolare, Francesco “ha messo in gioco sé stesso, ha messo in ballo i sentimenti”, mentre per Sonia, rappresenta il vero uomo, che non ha paura di piangere e mostrare la propria sensibilità. La coppia, inoltre, non ha potuto fare a meno di sottolineare come, nel corso degli altri falò, le giustificazioni degli altri protagonisti di siano state del tutto prive di logica.

© Riproduzione Riservata.