UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: l'eloquente silenzio di Gemma Galgani su Marco Firpo (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani e Marco Firpo

Non sembra esservi più alcun dubbio. Gemma Galgani, dopo aver faticosamente conquistato Marco Firpo nel salotto del trono dedicato ai protagonisti over, attualmente sembra aver messo da parte tutto, per concentrarsi sugli amici più cari. Le romantiche foto sulla moto e le passeggiate in riva al mare delle settimane scorse, infatti, hanno lasciato il posto ai messaggi per i tanti follower, ai quali, la dama non fa mai mancare il suo supporto. Sul suo profilo ufficiale, non mancano mai i saluti sinceri ai suoi fan, che in maniera silenziosa continuano a seguire tutti i suoi aggiornamenti senza porre più quelle domande che forse, in seguito alla rottura, potrebbero sembrare alquanto indigeste. con la fine della sua storia d'amore, di conseguenza, Gemma Galgani potrebbe ben presto ritornare nel parterre, dove ad attenderla ci saranno i suoi vecchi amori e,perché no, tante nuove avventure.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS

CHI RIVEDREMO NEL PARTERRE?

Manca ancora un mese alle nuove registrazioni del trono over, ma a quanto pare sembra ormai certa la partecipazione in massa dei protagonisti di sempre. Messa da parte la sua storia d’amore con Marco Firpo, Gemma Galgani potrebbe ben presto tornare a sedere nel parterre, così come Giorgio Manetti, che a dispetto delle recenti segnalazioni potrebbe essere ancora single. Oltre al solito trio, il parterre potrebbe ospitare anche Graziella Montanari, che in seguito alla fine della sua storia con Manfredo, e dopo aver rinunciato alla frequentazione con Sabatino, potrebbe tornare in scena alla ricerca dell’amore vero. Fra i tanti ritorni, oltre a quello di Sossio Aruta, non è da escludersi quello di Luca Rufini, che dopo aver abbandonato il salotto del trono classico per il due di picche ricevuto da Sonia Lorenzini, attualmente si gode la sua estate da single. Lo rivedremo nel parterre?

