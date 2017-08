Velvet 4 / Anticipazioni sesta puntata: il ritorno di Alberto sconvolge Ana

Velvet 4

Velvet 4 torna in onda nel prime time di Raiuno. Questa sera, a partire dalle 21.25, andrà in onda la sesta puntata della quarta ed ultima stagione della famosa fiction spagnola che racconta non solo i problemi professionali dei dipendenti della Galleria Velvet ma anche gli intrecci amorosi. Al centro della trama c’è ancora la storia d’amore di Ana e Alberto. L’amore che ha unito sin da quando erano ragazzini Alberto Marquez e la bellissima Ana non è ancora finito. Nonostante siano passati cinque anni dalla presunta morte del padre di suo figlio, infatti, la famosa stilista continua ad essere innamorata di lui. Tuttavia, nella sua vita è arrivato Carlos con cui sta per convolare a nozze per la gioia di Cristina che, decisa a riprendersi Alberto che sa essere ancora vivo, ha aiutato Carlos a conquistare il cuore di Ana. Carlos, dunque, riuscirà a sposare la donna che ama o Alberto riuscirà a tornare in tempo per fermare il fatidico matrimonio?

VELVET 4, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA

IL RITORNO DI ALBERTO

Alberto Marquez è vivo e vegeto. L’uomo non è morto nel disastro aereo come credono tutti ma, negli ultimi cinque anni, ha vissuto a New York dove è riuscito ad imporsi come imprenditore. Dopo Cristina e Carlos, a scoprire la verità è Mateo. Quest’ultimo, inizialmente crede che tutto sia un brutto equivoco ma, successivamente, si rende conto della realtà. Dopo aver acquistato un biglietto aereo per la Grande Mela, Mateo sbarca a New York convinto di riuscire a trovare il suo migliore amico che, pur vivendo a chilometri di distanza dalla sua Ana, ha continuato a seguire la sua carriera. Nel frattempo, tornata a Madrid dopo il recente viaggio in Italia dove ha ricevuto un prestigioso premio per il suo incredibile talento artistico, Ana scopre una brutta realtà: Marco Cafiero, in sua assenza, ha organizzato una sfilata prendendosi tutto il merito della nuova collezione. Sconvolta, Ana decide di lasciare il suo lavoro alla Galleria e rassegnare le dimissioni. Ana si dedica così esclusivamente all’organizzazione del suo matrimonio con Carlos ma Rita, dopo aver scoperto tramite Clara che Alberto è ancora vivo, cerca di raccontare la verità all’amica. Nel frattempo, Patricia continua a portare avanti la sua relazione clandestina con Enrique mentre continuano le indagini sulla morte di Valentin. La madre dell’uomo, infatti, è convinta che Patricia sia la responsabile della morte del figlio. Patricia potrebbe così perdere tutto: sarà accusata della morte del marito? Allo stesso modo Enrique continua a cercare un modo per aiutarla.

