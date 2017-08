ALESSIO BERNABEI/ In attesa dell’amore e non solo (Battiti Live)

Alessio Bernabei, Battiti live

IL SOGNO DI DIVENTARE UN ATTORE

Tutto il meglio della musica italiana di questa estate 2017 si riunisce questa sera sul palco di Taranto per l’ultimo atto della manifestazione Battiti Live organizzata da Radionorba con messa in onda nella prima serata di Italia 1. Tra i tanti artisti che si esibiranno figura anche l’ex leader dei Dear Jack, Alessio Bernabei che proprio in questa stagione sta vivendo una consacrazione e maturazione dal punto di vista artistico. Bernabei ha proposto al pubblico un paio di singoli estratti dal suo unico album da solista Noi siamo infinito, che hanno raccolto un certo consenso. Ovviamente stiamo parlando di Nel mezzo di un applauso e Non è il Sudamerica. Tuttavia in una recentissima intervista rilasciata per l’emittente Super! che verrà proposta il prossimo lunedì, Bernabei ha confessato di aver un sogno nel cassetto piuttosto importante ed ossia quello di poter diventare un giorno un attore. Chissà che questa non sia una gustosa anticipazione sul futuro artistico del giovane cantante esploso ad Amici con i Dear Jack.

ALESSIO BERNABEI, QUANDO L’AMORE VERO?

L’ex leader dei Dear Jack, Alessio Bernabei, nel corso di una recente intervista rilasciata a Radio Italia ha parlato anche della sua sfera sentimentale smentendo i tanti gossip che lo vorrebbero alle prese con flirt. Nello specifico il cantante ha ribadito il suo status di single rimarcando: “No, non sono fidanzato ma in questo periodo sono molto sensibile e anche se vedo una coppietta al mare mi commuovo, mi metto nei loro panni e dico: magari un giorno avrò anch’io una fidanzata. Come deve essere la mia donna ideale? Deve essere sincera e saper vivere come faccio io”. Tra l’altro in una intervista che sarà mostrata il prossimo lunedì a Super!, Bernabei ha ricordato quello che è stato il suo primo amore: “Io la prima fidanzatina l'ho avuta quando andavo all'asilo avevo 4 o 5 anni, avevo i capelli a caschetto. Il nostro modo per dimostrarci l'amore era darci la mano all'uscita della scuola. Quell'anno era uscito Titanic e durante la recita della scuola io ero Jack e lei Rose... Poi alle elementari ciascuno di noi è andato in una scuola diversa”.

© Riproduzione Riservata.