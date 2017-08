ALLIGATOR X/ Su Cielo il film con Elena Lyons e Mark Sheppard (oggi, 30 agosto 2017)

il film horror in prima serata su Cielo

NEL CAST ANCHE ELENA LYONS E LOCHLYN MUNRO

Alligator X, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 30 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola horror del 2010 che è stata diretta da Amir Valinia mentre nel cast sono presenti attori come Mark Sheppard, noto al pubblico come attori di importanti serie tv del calibro di CSI, Warehouse 13, Doctor Who, Chick e Supernatural. Accanto a lui Elena Lyons e Lochlyn Munro. La trama del film è interamente ispirata alla storia narrata da un romanzo di George Michael Kostuch. Uno degli attori protagonisti, Lochlyn Munro, è noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Jack nelle prime stagioni della serie tv Streghe. Recentemente è stato inserito nel cast del film Max 2-Un eroe alla casa bianca. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ALLIGATOR X, LA TRAMA DEL FILM HORROR

La protagonista è Laura Le Crois. La donna sta attraversando un periodo molto delicato della sua esistenza, per via di una seria crisi matrimoniale che sta mettendo a repentaglio la sua storia d'amore con Charles Le Blanc, un noto dottore laureato in zoologia. La situazione tra i due diventa sempre più tesa. Arrivati alla conclusione che non c'è più nulla da fare per tentare di ricostruire il loro rapporto, Laura e Charles decidono di divorziare. Laura è così costretta a tornare a vivere assieme a suo padre, dopo ben vent'anni dalla sua partenza. Al suo arrivo, la donna non trova una situazione semplice da affrontare. In primis, l'azienda di proprietà del padre sta attraversando un periodo di grave crisi economica. I creditori non lasciano in pace il padre che è sull'orlo della bancarotta. Come se non bastasse, la quiete di Laura è osteggiata anche dalla presenza del suo ex fidanzato, che nel tempo è diventato lo sceriffo della città. Charles, dopo il divorzio, decide che è tempo di abbandonare il suo vecchio lavoro e si dedica solo ed esclusivamente allo studio di aree paludose. Laura, invece, decide di aiutare suo padre a risollevare le sorti dell'azienda e soprattutto trarre in salvo la palude.

Per via del periodo di grande stress che è costretta a subire, Laura decide di rilassarsi con un giro in barca nella zona adiacente alla palude. In compagnia di altri passeggeri, una mattina però nota una strana fossa proprio all'interno dell'area paludosa. La fossa, che dovrebbe appartenere a dei coccodrilli, ospita invece delle strane varietà di roditori. Poco dopo Laura comprende che l'ospite della fossa è una mostruosa creatura marina. Charles, venuto a conoscenza della creatura e del fatto che Laura stia indagando in merito alla scoperta, rapisce la donna. Il motivo è molto semplice. Non si tratta di una creatura marina ma del frutto di un esperimento portato avanti proprio da Charles, che ha clonato uno Pliosaurus, una creatura rapida e scaltra sia in acqua che sulla terra ferma. Pur di non rischiare che Laura possa scoprire da sola la verità, decide di rapirla per tentare di tenere nascosta la creatura, soprannominata Alligator X. Riuscirà Laura a salvare le sorti della palude?

