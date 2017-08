ANIMAGEMELLA.COM/ Su Canale 5 il film con Erika Christensen (oggi, 30 agosto 2017)

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ERIKA CHRISTENSEN

Animagemella.com, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 30 agosto 2017 alle ore 17.00. Una pellicola moderna datata 2016 e di produzione canadese con la regia di Terry Ingram, un regista canadese conosciuto soprattutto per film come Torbide Relazioni e Stranger Games, è un film di genere sentimentale distribuito per la televisione. Tra gli attori principali che interpretano i panni dei protagonisti citiamo Erika Christensen e Paul Greene, per non parlare di Nicol Major, Tom Butler e Jordana Largy. Scopriamo insieme la trama di Animagemella.com Animegemella.com: Internet il migliore alleato di sempre nella ricerca della persona giusta! Il titolo originale del film è Anything for love, e probabilmente rispecchia la tematica principale del film. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

COME SI SVOLGERA' LA STORIA? ECCO LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

La storia ruota intorno ai due protagonisti principali Kathrine e Jack, entrambi con i rispettivi problemi sentimentali. Alla loro età non hanno ancora trovato la persona giusta per un motivo o per un altro, per esempio, Kathrine teme di spaventare gli uomini a causa della sua professione, è la direttrice di una grandissima azienda. Ha collezionato uomini che dinanzi la sua sicurezza e la sua posizione, sono scappati a gambe levate. D'altro canto c'è Jack, che invece probabilmente vive il problema opposto, ha le sue soddisfazioni lavorative (lavora in un ospedale), ma non può vantare dal punto di vista sociale chissà quale posizione. I migliori amici dei protagonisti decidono di iscrivere i ragazzi in un sito di incontri, però, se da una parte Kathrine si presenta sul sito come una semplice segretaria, Jack viene registrato come medico invece che come infermiere, il tutto senza che il ragazzo sappia qualcosa. Kathrine e Jack si incontrano, con le rispettive identità false, scoprendo di stare bene assieme. I due passano sempre più tempo insieme e si innamorano, ma entrambi non si sentono pronti per rivelare l'uno all'altra la verità circa le rispettive professioni. Tutto sembra andare per il verso giusto fino a quando il padre di Kathrine, un uomo burbero e a dir poco ombroso, non viene ricoverato proprio nell'ospedale dove Jack esercita come infermiere, Kathrine vuole che Jack si prenda cura di suo padre e le cose cominciano a complicarsi...

