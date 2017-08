ANTICIPAZIONI UNA VITA/ Mauro arresta Cayetana davanti agli occhi di Teresa (puntata 30 agosto)

Una Vita

Eccoci giunti ad un'imperdibile puntata di Una Vita, nella quale molti nodi verranno al pettine soprattutto per quanto riguarda le indagini di Mauro nei confronti dell'odiata Cayetana. Quest'ultima continuerà a confrontarsi con Teresa, parlandole del suo triste passato di solitudine. Le due donne appariranno sempre più unite, fidandosi ciecamente l'una dell'altra, ma a distanza di pochi minuti accadrà qualcosa che nessuna delle due si sarebbe mai aspettata. Mauro proseguirà nel suo piano, che ieri aveva visto la collaborazione de 'Il ratto' per incastrare la dark lady una volta per tutte. Per questo l'ispettore irromperà ad Acacias 38 e arresterà Cayetana, accusandola della morte di Ursula. L'arresto avverrà in strada, davanti agli occhi attoniti di tutti gli abitanti del quartiere oltre che di Teresa, distrutta nell'apprendere la nuova difficile prova alla quale l'amica dovrà sottoporsi.

L'arresto di Cayetana

Nella puntata di Una Vita, che Canale 5 treasmetterà oggi a partire dalle ore 14:10, Cayetana finirà dunque in manette anche se Mauro sarà ben consapevole che questa sua decisione potrebbe mettere fine alla sua relazione con Teresa. A sorpresa, per guadagnare la completa fiducia del marito, sarà Humilidad a correre in soccorso dell'uomo, introducendosi di nascosto nell'appartamento di Cayetana. Sarà qui che riuscirà a trovare un misterioso fermacarte insanguinato: sarà questa la prova incontestabile delle colpe della dark lady? Nel frattempo, nell'appartamento a fianco, si consumerà un altro dramma: Felipe sarà costretto a rivelare a Ramon che Trini si è trasferita a vivere con Heredia. La notizia sarebbe comunque arrivata alle sue orecchie attraverso Victor, quindi l'avvocato deciderà di essere il primo ad informare l'amico di un simile duro colpo. Sarà a quel punto che Palacios si precipiterà nel suo vecchio appartamento, intimando allo strozzino di lasciare in pace Trini e permetterle di tornare dalla sua famiglia. Ma ancora una volta non tutto andrà come previsto...

