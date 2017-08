Alan Palmieri/ Dalla notte della Taranta all'ultima tappa di Battiti Live 2017

Alan Palmieri

Ultima tappa per Battiti Live 2017 e a questo punto possiamo affermare con certezza che si è trattato di un grande successo per l'evento e per Alan Palmieri. Dopo tanta gavetta e una vita passata in radio, il conduttore dell'evento musicale dell'estate del Sud potrebbe presto diventare un nuovo volto della tv commerciale del Biscione. Tanti sono i complimenti ricevuti da Alan in queste settimane e lo stesso succederà questa sera quando sarà alla conduzione dell'ultima tappa, quella di Taranto, registrata nei giorni scorsi. Ancora una volta Alan, elegantissimo, sarà sul palco al fianco di Elisabetta Gregoraci, con il suo sorriso, la sua umiltà e le sue battute irriverenti ma, prima di rivedersi in tv, su Italia1, sembra che Alana abbia avuto modo di godere di un altro evento estivo nella sua amata Puglia, quale?

DA BATTITI LIVE ALLA NOTTE DELLA TARANTA

Alan Palmieri in queste settimane si è dedicato alla musica, come sempre nella sua vita, ma non solo quella di RadioNorba e di Battiti Live, ma è stato presente anche all'attesa Notte della Taranta che da sempre "chiude" il periodo estivo dando libero sfogo a balli e musiche quasi tribali. A quanto pare Alan ha seguito l'evento su Rai5 e ha avuto modo di apprezzare non solo la musica e i balli ma anche la scenografia in pieno stile "festa di paesi" con le famose luci che nei periodi di festa si montano il giorno della festa per poi venire smontata il giorno dopo o in quello successivo ancora. Alan ha voluto immortalare la scenografia e postarla sul suo profilo Instagram attirando i commenti positivi da parte dei suoi fan, che si sono moltiplicati in questi giorni. Clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti.

