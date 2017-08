Alba Parietti / Dopo l'estate ad Ibiza torna sulla querelle con Selvaggia Lucarelli e Ballando con le Stelle

Alba Parietti

Alba Parietti è stata tra le protagoniste indiscusse della passata stagione di Ballando con le Stelle. Il talent show della rete ammiraglia di Casa Rai, ha visto la torinese scontrarsi - in più di una occasione - con la blogger Selvaggia Lucarelli, che non hai perso l'occasione di punzecchiarla a dovere. Questa mattina, la Parietti ha raccontato la sua estate (ma non solo) ai microfoni di ECG, nel corso della trasmissione radiofonica condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Alba è appena tornata dalla vacanze in quel di Ibiza e per lei, le "ferie" sono state vissute con molto "impegno": "Ho passato un'estate faticosa, perché andare in vacanza a Ibiza è sempre molto bello ma impegnativo. Ibiza non è solo locali, Ibiza è tantissime cose, è un'isola di una bellezza immensa, ci sono tante cose da vedere, tante cose da fare, si scopre ogni giorno gente diversa, spiagge nuove, non ho avuto un secondo di tregua e non sono mai stata ferma. L'ho vissuta così e mi è piaciuto". Di seguito, ha confidato di avere ancora molti progetti per la TV: "Continuerò con le mie partecipazioni, anche in un programma innovativo di cui al momento non posso parlare".

Alba Parietti, la sua estate dopo Ballando e gli scontri TV

Alba Parietti, ad oggi appare incerta: non sa se rifarebbe o meno Ballando con le Stelle. Per quale motivo? "I picchi d'ascolto li facevo tutti io, sia quando ballavo che quando discutevo con la Bruzzone o con la Lucarelli. Non mi aspettavo gratitudine, per carità, perché questo mondo è un dare ed avere", confessa. Ma di contro, non si aspettava di certo la querela oltre che lo "schieramento" di Milly Carlucci da parte della Lucarelli. Proprio la blogger, non viene mai nominata apertamente, ma il riferimento è più che ovvio, così come la stoccata finale: "E' una che non ha mai fatto un bel niente nella sua carriera se non scrivere cattiverie sugli altri. Non ha una carriera televisiva degna di nota, anzi. Ha fatto in tv quello che ha fatto per iscritto. Polemiche".

© Riproduzione Riservata.