BATTITI LIVE 2017, TARANTO / Scaletta e cantanti della serata finale su Italia 1. Chi sarà il vincitore?

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sul palco di Battiti Live

Cala il sipario sulla quindicesima edizione del Radionorba Battiti Live 2017. Forti del successo delle prime quattro tappe (Bari, Andria, Nardò e Melfi), Italia 1 manda in onda l'ultima delle serate in musica tra la Puglia e la Basilicata. La location, questa volta, è Taranto: "Per noi le tappe hanno tutte lo stesso valore", spiega il presidente di Radionorba Marco Montrone. Tuttavia: "La chiusura del tour ha evidentemente un sapore speciale, e a Taranto vogliamo lasciare un bel ricordo: è una città a cui siamo particolarmente legati".

La scaleta e cantanti della serata

Tra i primi a esibirsi, Samuel, Francesca Michielin, Elodie e Nina Zilli. Presenti anche i Kadebostany, la band elvetica autrice del successo Mind If I Stay. Grandi aspettative per l'esibizione di Riki, vincitore della sezione canto dell'ultima edizione di Amici. Oltre ad aver conquistato i cuori di migliaia di fan, Riccardo Marcuzzo è in cima alle classifiche con il suo primo lavoro discografico Perdo le parole. Altro talento amico di Maria è Alessio Bernabei, attualmente in radio con Non è il Sudamerica. I The Kolors non mancano all'appello. Con il nuovo album You hanno fatto letteralmente incetta di consensi, guadagnandosi ben quattro dischi di platino oltre all'ambito Premio Lunezia. Altra band in lista, i Sud Sound System. Gianni, Pierluigi e Federico sono tornati alla ribalta con Brigante, il primo dei singoli estratti dal loro Eternal Vibes. Ritorno sul palco per il big Mario Venuti: l'autore della hit Caduto dalle stelle non è nuovo al palco del Battiti, che ha già calcato in occasione della tappa di Bari. E poi ancora Guè Pequeno, protagonista delle cronache degli ultimi giorni per via del video osé postato su Instagram. Con il videoclip di Milionario è a quota 3 milioni di visualizzazioni, e Gabry Ponte è il suo degno sfidante. Ad aprile è uscito Tu sei, singolo prodotto dal dj in collaborazione con Danti. Il video vede la partecipazione delle webstar Lorenzo Ostuni e Giulia Penna, complici dello straordinario successo di una hit che ha ormai battuto ogni record.

