BELEN RODRIGUEZ/ Il rapporto con Andrea Iannone di nuovo nel mirino dei tifosi di MotoGp

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono ancora innamorati e felici, dopo che per tutta l'estate si è insistentemente parlato di una possibile crisi per la coppia, a causa di un probabile riavvicinamento tra la showgirl e il suo ex Stefano De Martino. Archiviate le voci che avrebbero visto i genitori di Santiago di nuovo insieme, l'argentina ha cominciato a riapparire nei social network insieme al suo fidanzato, seguendolo anche nella sua recente e sfortunata trasferta a Silverstone. Lei stessa, infatti, ha confermato la sua presenza durante l'ultima gara di MotoGp, scattando alcune foto nei box Suzuki poi pubblicate nelle sue Instagram Stories.

La showgirl di nuovo nel mirino dei fan di Andrea Iannone

La presenza costante di Belen Rodriguez nella vita di Andrea Iannone non porta bene dal punto di vista professionale al campione di Vasto. La sua stagione deludente è stata riconfermata anche dalla recente brutta caduta di Silverstone, con tutte le polemiche ad essa annesse. E proprio la modella argentina è tornata di recente nel mirino dei sostenitori del pilota, convinti che la sua perdita di concentrazione sia imputabile alla mancanza di concentrazione. Secondo quanto riportato nei social network, sono in molti a ritenere che l'annus horribilis sia dovuto proprio alle troppe copertine, al gossip che impazza e ad una storia d'amore che lo avrebbe costantemente tenuto lontano dal podio. Non certo a caso, qualche mese fa era stato chiesto a Belen di restare lontana dai box Suzuki. I due fidanzati più chiacchierati dell'estate per il momento non si esprimono a tal proposito, preferendo dedicarsi alle reciproche professioni: lui dovrà cercare il terreno perduto, laddove possibile, mentre per Belen inizierà presto la nuova avventura a Tu sì que vales, il talent show in onda nell'autunno di Canale 5.

