BELEN RODRIGUEZ / News: Maurizio Costanzo difende la showgirl e zittisce le critiche

Belen Rodriguez, nonostante sia una donna di successo da tanti anni, continua ad essere oggetto di numerose critiche. Negli ultimi giorni, la showgirl argentina è finita nell’occhio del ciclone per aver acceso una sigaretta elettronica sull’aereo che la stava portando, insieme al compagno Andrea Iannone, in Grecia. Il pilota, di fronte al fumo della sigaretta elettronica, ha optato per un atterraggio d’emergenza in Calabria provocando una forte paura in Belen come la showgirl ha raccontato. A chiarire la vicenda, poi, è stata la compagnia aerea che ha scagionato la Rodriguez smentendo i rumors secondo cui Belen avrebbe fumato in aereo. Le critiche, però, non si sono fermate e, ancora oggi, il gesto della showgirl argentina continua a far discutere. A prendere le difese di Belen è stato Maurizio Costanzo che, dalla pagine del settimanale Nuovo, ha si è schierato in difesa della Rodriguez. “Mi pare che contro Belen ci sia un accanimento eccessivo, costruito per metterla in difficoltà” ha scritto. “Certo, forse avrebbe dovuto evitare di usare la sigaretta elettronica sull’aereo, però, insomma, non esageriamo. Qui mi pare che ogni motivo sia buono per prendersela con lei”.

AMORE A GONFIE VELE CON ANDREA IANNONE

Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno festeggiato il primo anno d’amore. Sono passati ormai dodici mesi dall’inizio della storia tra la showgirl e il pilota di motociclismo che, per l’occasione, si sono concessi qualche giorno di relax in montagna. Dopo aver trascorso le vacanze ad Ibiza, Belen e Iannone hanno deciso di respirare l’aria di montagna. Con loro c’è anche il piccolo Santiago come testimoniano le foto pubblicare da Belen su Instagram Stories. La coppia sta trascorrendo il soggiorno in montagna regalandosi giri in bicicletta, pomeriggi in compagnia di animali e dolci momenti di piacere gustando le prelibatezze culinarie che la montagna offre. Procede a gonfie vele, dunque, la storia d’amore di Belen che, dopo il fallimento del suo matrimonio, ha ritrovato la felicità accanto a Iannone. Quella con il pilota è una relazione importante che la showgirl sta proteggendo evitando di pubblicare foto e video privati sui social.

