Bates Mote / Anticipazioni puntata 30 agosto: ancora un black out per Norman

Bates Motel

Con il quinto episodio dal titolo “Dreams Die First”, Bates Motel giunge nel vivo della quinta serie. La puntata, che verrà mandata in onda da Rai due in seconda serata, precisamente a partire dalle 23.55, avrà inizio con il risveglio di Norman Bates nel letto di sua madre. Il ragazzo, in particolare, appena aprirà gli occhi, sentirà l’urgenza di dover vomitare e così raggiungerà il bagno in tutta fretta. Lavando via i postumi della sua brutta nottata, scorgerà sulla sua spalla qualcosa di molto misterioso, dei segni di cui ignora la provenienza, che alimenteranno un mistero che lo accompagnerà nel corso dell’intera puntata. Il ragazzo, inoltre, darà il via alla ricerca di sua madre, dal momento che di lei, al piano di sotto, non vi è traccia, così come in motel e nella sua auto. Il ritrovamento di una scatola di fiammiferi con il logo di un bar, però, lo riporterà ben presto alla realtà. Cosa nasconde quell'oggetto?

ANTICIPAZIONI, NORMAN INCONTRA GREGG EDWARDS

Nell’episodio in onda questa sera di Bates motel, Norman sarà ancora al centro della puntata con i suoi continui black out e con la la continua analisi degli ultimi movimenti realizzati da sua madre. Contemporaneamente, lo sceriffo Grenn continuerà a concentrarsi sulla misteriosa scomparsa di Romero, ma sin da subito intuirà la presenza anomala di Norman in tutta la vicenda. Tuttavia, tornato a casa dall'incontro con lo sceriffo, Norman non potrà fare a meno di indagare sulla scatola di fiammiferi con il logo di un bar e, incuriosito dalla provenienza dell’oggetto, comporrà il numero di telefono riportato sulla confezione per chiedere notizie di Norma. Nel tentativo di far luce sull’assenza di sua madre, Norman raggiungerà il locale, ma in questa occasione incontrerà Gregg Edwards, che gli ricorderà che, oltre ad aver sospeso tutte le terapie, le sue visioni, il più delle volte, non sono frutto di eventi realmente accaduti.

© Riproduzione Riservata.