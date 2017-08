Beautiful, anticipazioni puntata 30 agosto: Liam resta in guardia, Quinn è ancora pericolosa?

Beautiful

Una puntata di Beautiful ricca di interessanti spunti attende oggi i telespettatori della soap americana a partire dalle ore 13:40. Si ripartirà dal confronto tra Quinn e Ridge a San Francisco: dopo essersi resa conto delle vere intenzioni del figliastro, la gioielliera cercherà di farsi conoscere meglio da lui parlandogli del suo passato. Sarà allora che gli confesserà di avere avuto una vita difficile e che il suo carattere duro e, a tratti crudele, è una conseguenza delle dure lotte che ha dovuto affrontare quando era solo una bambina. Mentre figliastro e matrigna appariranno vicini come non mai, a Los Angeles Eric parlerà a Katie delle sue speranze su questo viaggio. Confesserà alla vicina di casa di avere completa fiducia nella moglie, precisando che da questa trasferta potrebbe nascere una bella amicizia. La Logan esprimerà invece i suoi timori riguardo la presenza alla villa in quel momento: Quinn potrebbe infatti ingelosirsi, sapendo che un'altra donna si trova insieme al patriarca durante la sua assenza.

Liam non riesce a fidarsi di Quinn

Beautiful continua a tenere incollati ai teleschermi circa tre milioni di italiani che, giorno dopo giorno, seguono con grande interesse le famiglie delle famiglie Forrester, Spencer e Logan. I problemi continueranno anche oggi ad essere evidenti ed essi non riguarderanno soltanto il nascente triangolo formato da Quinn, Ridge ed Eric. A partire dalle ore 13:40 si rivedrà infatti Liam a colloquio con Bill: l'argomento sarà sempre lo stesso ovvero la preoccupazione per il trasferimento di Steffy nel loft di Thomas. Liam esprimerà al padre il timore che la fidanzata possa assecondare le pressioni di Quinn ma il magnate inviterà il figlio a non preoccuparsi: i sentimenti di Steffy nei suoi confronti non possono essere messi in discussione e sicuramente, non appena ottenuto il divorzio da Wyatt, lei tornerà immediatamente dall'uomo che ama. Basteranno queste parole a tranquillizzare un sempre più insicuro Liam?

