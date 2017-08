CORRADO/ L’indimenticato conduttore protagonista su Rai 1 (Techetechetè)

Corrado, Techetechetè in onda su Rai 1

I SUOI ‘STORICI’ ANNUNCI RADIOFONICI

Nel nuovo appuntamento con la trasmissione Techetechetè in onda questa sera su Rai 1, ampio spazio viene dedicato al ricordo di uno dei grani protagonisti dei primi 50 anni ed oltre di storia della televisione italiana: Corrado. Un artista di spessore capace di essere sempre al passo coi tempi proponendo al pubblico delle trasmissioni di enorme successo. Tuttavia pochi sanno, soprattutto nelle generazioni moderne, che Corrado Mantoni (questo il suo nome completo) abbia mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo alla radio, conducendo diverse trasmissioni radiofoniche negli anni quaranta. Ad esempio, Corrado ha avuto l’onere e l’onore di annunciare al popolo italiano la vittoria della Repubblica nello storico referendum del 2 giugno del 1946 sulla forma di Governo senza dimenticare l’atteso annuncio della fine della tremenda Seconda Guerra Mondiale. Inoltre ha avuto una ottima carriera di attore avendo recitato in pellicole come Bellissima di Luchino Visconti, L’eterna catena di Majano e Cafè Chantant di Camillo Mastrocinque.

LA CARRIERA TELEVISIVA

La grande avventura di Corrado nella televisione italiana di cui viene considerato il padre fondatore assieme a Raimondo Vianello e Mike Bongiorno, ha avuto inizio nell’anno 1954 nell’ambito della trasmissione Rosson e nero in onda sull’allora Programma Nazionale anche se in realtà già nel 1949 aveva avuto una primissima esperienza nella trasmissione sperimentale Triennale di Milano. Il grande successo è arrivato con il programma L’amico del giaguaro che rappresentò il trampolino di lancio per una carriera scintillante fatta di tante trasmissioni di successo come La prova del nove, Festival di Napoli, Canzonissima, il Festival di Sanremo, Fantastico, Il pranzo è servito, Buona domenica, La Corrida e i Tre Tenori. Tra l’altro Corrado è stato l’autore di Tira & Molla e di Il gatto e la volpe, trasmissione che di fatto hanno consacrato Paolo Bonolis quale conduttore di enorme talento.

