Cherry Season: Oyku assume Seyma, Mete ritrova l'amore? (Anticipazioni puntata 30 agosto)

Cherry Season

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Cherry Season, la soap turca che questa settimana avrà un nuovo orario. Per seguire le vicende di Oyku e Ayaz sarà infatti necessario sintonizzarsi davanti al televisore più tardi del solito ovvero a partire dalle ore 15:15. Si ripartirà dal nuovo progetto della giovane stilista per salvare la compagnia lasciata in eredità da Nazmi ovvero creare delle divise per una compagnia aerea. Purtroppo non tutto andrà come previsto: tutti i dipendenti di Oyku si licenzieranno senza preavviso e questo loro comportamento le farà perdere la gara per questo appalto. I problemi non finiranno qui per lei: un cliente, con il quale Oyku avrebbe dovuto concludere un nuovo contratto, all'ultimo momento deciderà di passare alla concorrenza, preferendo collaborare con Onem. Tutto sarà quindi chiaro alla protagonista della soap turca che capirà l'origine di tutti i suoi mali: la madre di Ayaz sta cercando di metterle in bastoni tra le ruote, dando vita ad una concorrenza sleale con la sua nuova azienda.

Seyma lavora per Oyku, un nuovo amore per Mete?

Il comportamento di Onem, spingerà Oyku a prendere una decisione imprevista: oggi a Cherry Season la vedremo infatti accettare la proposta di Seyma che si trasferirà a lavorare nella casa di moda dell'amica. Anche se in un primo tempo aveva tergiversato pensando alla reazione della suocera, il comportamento di quest'ultima farà capire alla stilista che non dovrà farsi troppi scrupoli pensando di farla infuriare. Ed in effetti, la partenza di Seyma non farà altro che peggiorare le cose tra la moglie e la madre di Ayaz. Nel frattempo Oyku cercherà di migliorare l'immagine dei suoi negozi, chiedendo a Mete di rinnovare l'esterno di un suo negozio. Sarà in tale circostanza che il fratello di Burcu conoscerà per caso una ragazza alla quale chiederà di uscire. Il giorno successivo, però, quella stessa persona si presenterà nell'ufficio di Oyku annunciandole di essere la figlia di Nazmi e di avere deciso di combattere per riprendersi gli averi del padre che le spettano di diritto. Lo scontro tra le due donne sarà dunque inevitabile?

