DELITTO IN CAMARGUE/ Su Rete 4 il film con Florence Pernel e Vincent Winterhalter (oggi, 30 agosto 2017)

il film giallo in prima serata su Rete 4

CLAUDE MICHEL ROME ALLA REGIA

Delitto in Camargue, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 30 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere giallo con il titolo originale Crime a Aigues Mortre che è stata realizzata in Francia nel 2015 e ha visto alla regia l’ottimo cineasta transalpino Claude Michel Rome. Nel cast sono presenti Florence Pernel, Vincent Winterhalter, Samuel Labarthe, Ludovic Berthillot, Pierre Perrier, Xavier Robic e Jean Marie Juan. La protagonista principale di questa pellicola è l’attrice francese Florence Pernel nata a Parigi il 30 giugno del 1966. Un’artista capace di esordire nel mondo del cinema a soli 14 anni ed ossia nell’anno 1980 entrando a far parte del cast del film Allons z’enfants diretto dal regista Yves Boisset. Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Pauline nella pellicola La Coeur a l’envers di Franck Apprederis mentre nel 1981 ha avuto modo di collaborare con Gerard Poteau per il film Salut j’arrive. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DELITTO IN CAMARGUE, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Il film è ambientato in Camargue, nel sud della Francia nella piccola cittadina di Aigues-Mortes. Qui vive un giovane uomo sulla trentina di nome Ludovic Pessac di professione avvocato, un giorno viene ritrovato morto nel suo ufficio. Immediatamente viene avviata la macchina delle investigazioni, è ad indagare sul caso vi sarà il comandante della Gendarmeria, Paul Jansac che dovrà collaborare con il vice procuratore Elisabeth Richard. Sin dall’inizio si pensa che il giovane avvocato sia stato brutalmente assassinato e si cercano di trovare tutti le prove e gli indizi possibili che possono in breve tempo riportare la tranquillità nella piccola cittadina ma soprattutto possono portare a galla la verità, facendo trovare l’assassino. Tuttavia però mentre le indagini procedono con grande solerzia, un nuovo fatto sconvolge la popolazione già duramente provata. Questa volta ad essere trovato morto è un uomo di nome Nicolas Monfort, noto agente immobiliare della zona. La casualità dei due eventi così ravvicinati e delle modalità di assassino non convincono il alcun modo ne il comandante Paul ne tanto meno il vice procuratore Elisabeth, i quali iniziano a convincersi sempre più che i due delitti hanno dei punti in comune e per questo motivo sono necessariamente collegati. Spulciando tra vecchi fascicoli di delitti e di fatti criminali, Elisabeth ee Paul trovano una possibile prova all’interno di un vecchio caso mai stato risolto che risaliva esattamente a due anni fa e che riguardava un episodio di stupro. Paul allora ha l’intuizione di far confrontare il dna dei due assassinati con quello di chi a quel tempo aveva compiuto la violenza. A questo punto per i due investigatori non rimane che chiudere il puzzle con l’ultimo tassello mancante.

© Riproduzione Riservata.