ELODIE/ Il perché dell’addio professionale con Emma Marrone (Battiti Live)

Elodie e Emma

IL PERCHÉ DELL’ADDIO PROFESSIONALE CON EMMA

Nella prima serata di Italia 1 viene mandato in onda un nuovo appuntamento con la kermesse musicale organizzata da Radionorba, Battiti Live. Nello specifico si tratta della tappa di Taranto con tantissimi artisti pronti ad esibirsi come nel caso di Elodie Di Patrizi. Una delle voci più interessanti dell’intero panorama musicale italiana che peraltro quest’anno ha avuto modo di consacrarsi con la partecipazione al Festival di Sanremo dimostrando anche una certa crescita in termini di maturità artistica. Tra l’altro nelle ultime settimane è tornata anche sulla fine della partnership con Emma Marrone rimarcando: “Siamo andate d’accordo, c’è stato un rapporto molto sincero. Dopo Sanremo ho capito che forse era il momento di fare le cose a modo mio. Quando hai una persona molto forte accanto è difficile dire la propria, ma non perché le altre persone non te ne diano la possibilità. A febbraio ho pensato che potevo volare con le mie ali. Ci ho messo due settimane per arrivare a questa decisione, mi sono sentita in colpa perché, quando una persona ti dà tanto, pensi che ti stai comportando male o che sei ingrata, ma è giusto che le persone siano libere, che ragionino con la propria testa e facciano il loro percorso. Poi i rapporti, quando sono sinceri, rimangono sinceri”.

ELODIE, LA FINE DELLA STORIA D’AMORE CON LELE?

Questa estate 2017 per Elodie Di Patrizi non è soltanto portatrice di tante novità in ambito professionale ma anche e soprattutto per quanto concerne la sfera sentimentale. Infatti, l’ex concorrente del talent Amici durante una intervista rilasciata nell’ambito della sua partecipazione al Festival Collisioni a Barolo che l’ha vista grande protagonista, ha parlato del suo rapporto con Lele annunciando di fatto la fine della loro storia d’amore dopo circa un anno e mezzo. Nello specifico la cantante ha rimarcato: “Con Lele? Mi hai fatto diventare fucsia, oltre ai capelli. Nella vita ci si vuole bene, ma le cose evolvono e cambiano.. I rapporti interpersonali sono molto difficili. In questo momento diciamo che abbiamo preso strade diverse”. Tuttavia c’è da ricordare come anche nella scorsa estate ci fu un periodo di crisi poi superato. Sarà così anche questa volta.

© Riproduzione Riservata.