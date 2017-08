ESPIAZIONE/ Su La5 il film con Saoirse Ronan e Romola Garai (oggi, 30 agosto 2017)

la pellicola drammatica su La5 in prima serata

NEL CAST SAOIRSE RONAN

Espiazione, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 30 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica, sentimentale e guerra uscita nel 2007 per la regia di Joe Wright. L'attrice irlandese Saoirse Ronan ha recitato nel ruolo della protagonista Briony Tallis da ragazzina, le britanniche Romola Garai e Vanessa Redgrave hanno interpretato lo stesso personaggio diventato adolescente e poi adulto. Tra gli altri attori ci sono Brenda Blethyn e Keira Knightley, entrambe hanno già lavorato con il regista Joe Wright che nel 2005 le ha dirette nel film drammatico "Orgoglio e pregiudizio", mentre Keira Knightley nel 2012 ha interpretato anche il personaggio di Anna Karenina nel film drammatico-sentimentale dello stesso regista Joe Wright. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

E' il 1935. La giovanissima Briony Tallis sa della relazione di sua sorella Cecilia con Robbie, il figlio della cameriera, intanto, a casa Tallis arrivano i cugini che stanno vivendo con difficoltà la separazione dei loro genitori. Briony ha soltanto tredici anni, spesso fraintende i discorsi che ascolta di nascosto ed è convinta che Robbie abbia manie sessuali. I cugini più piccoli sono gemelli, non si trovano bene nella casa dei parenti ed insieme decidono di scappare. Comincia immediatamente la perlustrazione di tutta la zona circostante in cerca dei ragazzi. Anche Briony partecipa alle ricerche ma le accade di assistere ad una brutta scena, la cugina più grande viene violentata. Nella semioscurità, la ragazzina non ha riconosciuto l'aggressore, è convinta si tratti di Robbie e lo accusa. Di conseguenza il giovane innocente viene mandato in prigione e dopo qualche anno, pur di lasciare il carcere, decide di andare a combattere in guerra. Nel frattempo, Briony lavora come infermiera e si prende cura dei soldati feriti che arrivano in ospedale. Viene a sapere che a breve saranno celebrate le nozze della cugina con il proprietario della cioccolateria.

Ora Briony vuole rimediare al suo errore e si incontra con Cecilia che, intanto, ha lasciato la casa paterna per andare a vivere insieme a Robbie, da poco rientrato dal fronte. A questo punto la verità viene a galla e si scopre che il responsabile della violenza sessuale subita dalla cugina è proprio il giovane che ha sposato. Trascorrono diversi anni, durante i quali Briony tenta di trasferire sui fogli di un quaderno la storia della violenza, raccontando il fatto con estrema chiarezza e scrivendo delle sue colpe e delle sue emozioni. Nasce un bellissimo libro, intitolato "Espiazione" che farà di Briony una scrittrice molto amata. A distanza di anni, in occasione di un'intervista, la scrittrice ammette di aver apportato dei cambiamenti al finale del romanzo. Nella realtà Robbie muore in guerra mentre sua sorella Cecilia perde la vita durante un bombardamento, nel libro i due sono felicemente sposati.

© Riproduzione Riservata.