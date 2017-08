GIGI D'ALESSIO / Vacanze in compagnia per l'ex di Anna Tatangelo

Gigi D'Alessio in vacanza (Diva e Donna)

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati dopo undici anni d'amore. Se il loro sia un addio definitivo, non è dato saperlo. Eppure sono almeno tre mesi che i due non hanno più contatti, se non fosse per i brevi scambi che intercorrono quando si tratta di scarrozzare il figlio Andrea da una casa all'altra. Al momento, il bambino è in Sardegna, location prescelta per le vacanze con papà Gigi. Negli scatti pubblicati da Diva e Donna, i due si divertono tra tuffi e moto d'acqua, ma Gigi appare pensieroso, oltre che visibilmente ingrassato. Per alcuni, la sua forma fisica è dovuta all'inevitabile sconforto post-separazione. Il cantante non se la passa bene nemmeno dal punto di vista economico. Tempo fa è stato accusato di evasione fiscale, e le proposte lavorative si sono fatte sempre più sporadiche. Gigi ne esce sconfitto su più fronti: anche gli ambiziosi progetti del figlio Claudio si sono tradotti in un clamoroso fallimento, e a quanto pare da allora punta tutto sul piccolo Andrea.

LE VACANZE DI GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO

Gigi D'Alessio si è concesso qualche giorno di riposo dopo il break del suo tour, che riprenderà domenica 3 settembre con la tappa di Foggia. Padre e figlio sembrano molto complici: Gigi fa di tutto pur di tenere impegnato il bambino, esibendo davanti agli obiettivi la sua indole giocherellona. Nonostante gli sforzi, però, l'espressione tradisce un velo di malinconia. Semplice stanchezza o la separazione porta i suoi strascichi? Dal canto suo, l'ex compagna è decisamente meno nostalgica: "Sto bene da sola, tranquilla con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui. La musica mi racconterà più di tutto", ha dichiarato a Irpinia News. A differenza di Gigi, Anna sfoggia ancora un fisico perfetto. È su Instagram che Lady Tata dà il meglio di sé, postando scatti in bikini che continuano a sfornare decine di migliaia di like.

