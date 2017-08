GRANDE FRATELLO VIP/ Anticipazioni, Ilary Blasi e Alfonso Signorini scaldano i motori

Grande Fratello Vip

E’ ufficialmente partito il countdown per l’inizio della seconda edizione italiana del Grande Fratello Vip. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Mediaset ha deciso di mettere in panchina ancora la versione nip del Grande Fratello per produrre una nuova stagione vip. Al timone del reality ci sarà ancora una volta la bellissima Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini che, come sempre, bacchetterà gli inquilini ella casa più famosa d’Italia. In attesa della messa in onda della prima puntata, prevista per lunedì 11 settembre, Ilary Blasi e Alfonso Signorini, con tutta la redazione, stanno lavorando incessantemente affinchè sia tutto in ordine per il grande debutto. La moglie di Francesco Totti e il direttore del settimanale Chi stanno così scaldando i motori come prova la foto pubblicata da Gabriele Parpiglia che sta lavorando al reality show (cliccate qui per vedere il post). Per quanto riguarda la casa, esattamente come lo scorso anno ci dovrebbe essere la zona giorno formata dal salotto e dalla cucina e la zona notte che dovrebbe essere formata da una sola camera da letto. Ancora non si sa se ci sarà il tugurio e se i concorrenti saranno divisi in due gruppi come accaduto lo scorso anno.

TUTTI I CONCORRENTI

Sulla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip, lo staff sta pubblicando una serie di indizi sui concorrenti. A varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà dovrebbero saranno Cecilia e Jeremia Rodríguez, Serena Grandi, Daniele Bossari, Simona Izzo, Marco Predolin, Carmen Di Pietro, Gianluca Impastato, Luca Onestini e Stefano Sala. Incerta, invece, la presenza di Giulia De Lellis. La fidanzata di Andrea Damante potrebbe non partecipare al Grande Fratello Vip per fare spazio all’ex tronista Rosa Perrotta la cui partecipazione sembra confermata da una foto pubblicata sulla pagina ufficiale del reality in cui spicca l’immagine di una ragazza il cui volto non si vede ma da cui si nota subito un neo che possiede Rosa. Incerta anche la partecipazione di Cristiano Malgioglio. L’artista è stato uno dei primi ad essere considerato un concorrente ufficiale ma, nelle ultime settimane, sembra che abbia espresso alcune perplessità. Malgioglio, dunque, alla fine darà forfait?

