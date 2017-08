GUE PEQUENO/ Gentleman certificato con il disco di platino (Battiti Live)

Guè Pequeno

GENTLEMAN DISCO DI PLATINO

Tanta buona musica questa sera nel prime time di Italia 1 con la tappa in scena nella splendida cornice di Taranto per la manifestazione Battiti Live promossa ed organizzata da Radionorba. Tra i molteplici artisti che si esibiscono figura anche il rapper Gue Pequeno che con il suo album Gentleman sta ottenendo un eccezionale successo come del resto conferma anche la certificazione di disco di platino appena ricevuto. Per l’artista italiana una enorme soddisfazione che ha voluto condividere con il proprio pubblico postando un messaggio sui social network. Post che ovviamente ha ricevuto numerosi attestati di stima da parte dei fan lodando la bontà di questo ultimo lavoro discografico. Tra i commenti si legge: “Era già platino prima ancora che uscisse”, “Mostro gué sto album si merita molto più ancora”, “Triplo platino subito solo per 31 giorni..il resto che ve lo dico a fare” e “Mi é piaciuto un botto ma nn pensavo al disco di platino!”. Clicca qui per vedere il post.

LE TEMATICHE AFFRONTATE NEL DISCO DI GUE PEQUENO

Gue Pequeno con il suo album Gentleman è senza dubbio uno dei principali protagonisti di questa estate 2017. Un album che come lo stesso rapper ha confermato ai microfoni del quotidiano Il Corriere della Sera, è molto differente rispetto ai precedenti anche e soprattutto per ritmo e tematiche affrontate. Nello specifico il cantante ha affermato: “Per 'Gentleman' ho scritto cose più melodiche e con influenze caraibiche. Mi sono successe cose brutte durante l’anno e mi sono buttato sul disco anche per divertirmi. Le tematiche affrontate nel disco? Coi Club Dogo siamo stati fra i primi a parlare di soldi e ci sputavano in faccia. Adesso i nuovi rapper parlano solo di quello. Sono contento di aver passato la bandiera del 'pappone'. Via social ricevevo auguri di morte e incidenti... Mi sono ispirato a un film, Il profeta di Jacques Audiard, e mi ha aiutato un vecchio amico che ha avuto guai con la giustizia. Lui mi mandava delle storie via whatsapp e io scrivevo le rime”.

