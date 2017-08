IL SEGRETO/ Anticipazioni 30 agosto: Beatriz salvata dall'intervento di uno sconosciuto

Il Segreto

Nulla sarà come prima alla Miel Amarga dopo la morte di Mencia. Se ancora ci fossero dei dubbi, la conferma arriverà dalla puntata de Il Segreto di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. In essa vedremo Leal alle prese con un comportamento a tratti inspiegabile, che lo metterà in competizione con gli altri abitanti della tenuta. A farne le spese oggi sarà soprattutto Sol, con la quale l'amico avrà una terribile discussione scatenando un vero e propria ostilità. La sorella di Severo vivrà infatti un periodo particolarmente difficile, non solo a causa dei continui litigi con Carmelo, ma anche per la crisi insanabile con Lucas, pronto a partire da Puente Viejo per intraprendere una nuova carriera professionale Madrid. A peggiorare le cose ci sarà inoltre la presenza scomoda di Donna Francisca che non rinuncerà ad esprimere il suo odio verso Severo e tutta la sua famiglia. E durante una delle sue tante minacce arriverà persino ad auguare la morte a Candela, le cui condizioni di salute saranno sempre più preoccupanti.

Uno sconosciuto arriva a Puente Viejo

La felicità non dura mai a lungo a Puente Viejo e la famiglia Dos Casas lo sa molto bene, fin dalla sua comparsa nelle trame de Il Segreto. Solo ieri Camila e Hernando hanno festeggiato i grandi passi avanti di quest'ultimo, ormai prossimo alla più completa guarigione. Ma oggi questa buona notizia lascerà spazio ad una nuova preoccupazione che riguarderà Beatriz: non si tratterà della vita sentimentale della giovane, felice come non mai al fianco del suo amato Matias. La piccola di casa, invece, rimarrà vittima di un incidente che potrebbe metterla in grave pericolo. Sarà in tale circostanza che un misterioso ragazzo, mai visto prima di allora, arriverà prontamente salvandola da una situazione compromettente. L'identità del giovane non sarà nota ma egli fin dal primo istante susciterà la riconoscenza di Camila e Hernando oltre che l'interesse della stessa Beatriz. Chi sarà davvero questa new entry? Vi invitiamo a non perdere di vista questa nuova trama che in futuro potrebbe riservare importanti novità, le cui conseguenze a distanza di quasi un anno, sono presenti nelle trame spagnole della telenovela.

© Riproduzione Riservata.