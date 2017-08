JOHNNY DORELLI/ Due vittorie consecutive al Festival di Sanremo (Techetechetè)

Johnny Dorelli

IL DOPPIO SUCCESSO SANREMESE AL FIANCO DI MODUGNO

Il celebre cantante, attore e conduttore televisivo Giorgio Domenico Guidi meglio conosciuto con il nome d’arte di Johnny Dorelli, è tra i grandi protagonisti di questa puntata della trasmissione amarcord Techetechetè in onda su Rai 1. Johnny Dorelli che nello scorso mese di febbraio ha spento 80 candeline, viene considerato uno degli artisti italiani più completi essendo riuscito ad ottenere successo in televisione, al cinema, a teatro e nel mondo della musica. Durante la sua carriera ha saputo vincere per ben due volte il Festival di Sanremo, tra l’altro consecutivamente. Nel 1958 si impose in coppia con Domenico Modugno con il celeberrimo brano Nel blu dipinto di blu e l’anno seguente sempre al fianco di Domenico Modugno con la canzone Piove. Tantissimi sono stati anche i film di successo nei quali ha recitato Dorelli come Totò Peppino e le fanatiche, Mi faccio la barca, Bollenti spiriti, Dio li fa poi li accoppia e Occhio malocchio prezzemolo e finocchio.

57 ANNI PASSATI AL FIANCO DI GLORIA GUIDA

Nella vita sentimentale di Johnny Dorelli c’è stato spazio per un grande amore: quello per l’attrice e cantante Gloria Guida. I due stanno insieme da ben 57 anni per quello che è uno dei rapporti più solidi e longevi nel mondo dello spettacolo. Di questo ne ha parlato in una delle ultime ospitate televisive proprio Gloria Guida che nell’ambito di una puntata di Domenica Live, intervistata da Barbara D’Urso ha dichiarato: “Johnny non è facile. A volte mi fa arrabbiare. Guendalina lo può dire, lo dicono anche i suoi fratelli, come padre non è facile. Poi magari l’unico schiaffo a Guendalina l’ho dato io.. Nel primo provino c'è anche lui? All’epoca non ci conoscevamo, l’ho incontrato nuovamente poi anni dopo.. Ci siamo sposati due volte. Nel 1991, il matrimonio civile. Il 2001, quello in chiesa. Questo lo volevo io, ci tenevo molto, siamo andati all’altare il giorno di Natale”.

© Riproduzione Riservata.