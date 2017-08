JUSTIN BIEBER/ News: Katy Perry polemizza con la pop star canadese agli VMAs

Justin Bieber (Instagram)

Non c'è pace per Justin Bieber, sempre più nel mirino di stampa, colleghi e di qualche hacker invadente. Sono trascorse soltanto poche ore dalla brutta sorpresa del cantante canadese, ritrovatosi nudo nel profilo Instagram della sua ex fidanzata Selena Gomez. Gli scatti sono stati prontamente cancellati e il profilo è stato sospeso per qualche minuto, ma ciò non è bastato per evitare un gran polverone e numerose critiche da parte dei beliebers di tutto il mondo. Non è stata questa l'unica 'gatta da pelare' del giorno per la star di 'Sorry'. L'edizione 2017 dei Video Music Awards lo ha chiamato in causa con una battuta da parte della conduttrice Katy Perry che non si è tirata indietro con parole dure nei confronti del collega: dopo essersi espressa contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Perry ha paragonato Bieber ad un bambino, riferendosi al suo rifiuto di cantare in pubblico la versione remix di Despacito. Per conoscere tutti i dettagli del profilo di Selena Gomez violato da un hacker, clicca qui.

Le dure critiche di Katy Perry

La conduttrice dei VMAs ha preso in giro Justin Bieber, proponendo uno sketch nel quale si mostra un bambino che conosce a memoria tutte le parole della mega hit dell'estate, a differenza di quello che è stato un definito 'un altro bambino'. La conduttrice dunque non le ha mandate a dire, non facendo i conti con i fan del canadese, furiosi per quello che hanno definito un pesante insulto. Non solo: anche i dati della principale classifica americana parlano chiaro, confermando per la 15° settimana consecutiva Despacito Remix al top della Billboard Hot 100. Justin Bieber si trova inoltre all'11° posto con I'm the One, dopo che per settimane anche questa hit si è mantenuta saldamente nelle primissime posizioni della chart più importante degli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece i risultati del nuovo singolo Friends, uscito lo scorso 17 agosto, per il momento esso stenta a trovare l'approvazione del pubblico d'oltreoceano anche se dovremo attendere ancora qualche giorno per apprendere il vero andamanento di quest'ultima hit.

© Riproduzione Riservata.