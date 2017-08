KADEBOSTANY/ Il successo con “Mind If I Stay” (Battiti Live)

Kadebostany a Battiti Live 2017

L’ULTIMO SINGOLO MIND IF I STAY

Kadebostany sarà presente all'ultimo ed atteso appuntamento della manifestazione musicale Battiti Live con la tappa conclusiva nella meravigliosa Taranto. L’evento viene trasmesso nel prime time di Italia 1 e vedrà l’esibizioni non solo di artisti italiani ma anche internazionali come nel caso degli elvetici Kadebostany. Si tratta di una band di genere indie rock che negli ultimi mesi sta ottenendo un incredibile successo grazie all’album Soldiers of Love, il terzo della loro storia dopo The National Fanfare of Kadebostany e Pop Collection. In particolare l’album è stato trainato da un paio di pezzi che hanno riscosso un certo seguito ed in particolare la bellissima Mind If I Stay. Un pezzo che è stato rilasciato lo scorso 2 giugno nel quale viene cantato l’amore e la passione di un popolo che cerca la propria strada attraverso il leader che lo guida. Una sorta di manifesto politico e patriottico in un momento storico in cui spesso le ideologie ed i valori vengono sopraffatti da questioni effimere.

LA VISIONE PATRIOTTICA DATA AL SUO BRANO

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Radio Cusano Tag 24, il leader dei Kadebostany, Guillaume Jeremie ha parlato in maniera approfondita della visione patriottica data nel suo brano con una serie di allusioni allegoriche e divertenti. Inoltre, ha voluto parlare dell’importanza delle radio per la musica ringraziando quelle italiane per lo spazio che stanno dando alla sua di musica: “Credo che le radio siano ancora oggi molto potenti. Sto creando musica sofisticata per un pubblico ampio e sono grato di vedere che così tante stazioni radio supportino la nostra musica”. L’attuale composizione dei Kadebostany vede il dj e produttore Guillaume Jeremie, la voce e chitarra Kristina, Jaafar Aggiouri al sassofono, Marc Veuthey alla batteria e Ross Butcher al trombone.

