LA REGINA DI PALERMO/ Anticipazioni del 30 agosto: Leonardino è stato rapito! (ultima puntata)

La Regina di Palermo, lo speciale su Canale 5

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 30 agosto 2017, andrà in onda l'ultima puntata de La Regina di Palermo, l'estratto interamente dedicato a Rosy Abate di Squadra Antimafia. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: grazie alla collaborazione di Rosy Abate, Claudia Mares mette a segno un arresto dopo l'altro riuscendo a chiudere le manette attorno ai polsi di diversi mafiosi. La scelta di Rosy di lavorare al fianco della Polizia spinge tuttavia alcuni boss di Cosa Nostra a decidere di eliminarla. Fra questi c'è Dante Mezzanotte, che non esita ad ordinare ai suoi scagnozzi di uccidere Rosy ad ogni costo. Nel frattempo, Claudia scopre che Leonardo è affetto da leucemia e deve sottoporsi urgentemente ad un trapianto. Rosy gli donerà il midollo, ma nonostante la protezione attiva della Polizia in ospedale, i mafiosi irromperanno nella struttura per rapire la Abate. Il loro obbiettivo è ancora una volta la lista del Greco, un trofeo ambito anche da De Silva, che intanto trama nell'ombra. Grazie ad uno stratagemma, Rosy convince uno degli uomini di Mezzanotte a liberarla ed a seguirla fino al luogo in cui ha nascosto il cd con la lista, per poi tramortirlo e fuggire.

Da quel momento in poi Rosy sa che dovrà guardarsi da tutti, anche da Bazzoni, un ragazzo che gestisce un bed & breakfast, una copertura per un giro di prostituzione. Bazzoni infatti non esita a venderla a Mezzanotte, mentre Rosy si mette in contatto con uno dei vecchi complici del padre per ottenere dei soldi per fuggire ed un'identità falsa. Intanto, le condizioni di salute di Leonardo si aggravano ancora di più e la Mares è disperata. Rosy sta invece per partire, dopo essere riuscita a sfuggire agli uomini di Mezzanotte, ma Claudia riuscirà a fermarla proprio in aeroporto. Farà leva infatti sul suo amore per Leonardo per convincerla a consegnarsi a Calcaterra. La situazione precipita quando Ilaria, la donna con cui Rosy ha trascorso alcuni giorni in carcere, prende di mira la Abate per ottenere la lista del Greco.

Ricordando alcune sue parole, arriva a scoprire dove ha nascosto il tutto ed è pronta a far saltare in aria la Regina di Palermo, ma sarà in realtà Claudia a rimanere uccisa nell'esplosione. Sicura di potersi fidare di Calcaterra, Rosy avvierà in seguito una relazione con il poliziotto e riuscirà a sfuggire ad un nuovo attentato. Ilaria invece fa un accordo con Mezzanotte e gli altri boss mafiosi per incastrare la Abate. Si scopre inoltre che Ilaria è in realtà la cugina di Rosy, figlia di uno dei contabili del padre, ucciso da quest'ultimo molti anni prima. La sua sete di vendetta sarà senza fine, ma in seguito deciderà di collaborare con la Polizia. Calcaterra nel frattempo viene rapito e rinchiuso in una fogna segreta, motivo che spinge Rosy a scendere in campo con tutta la sua furia. Dopo aver ferito gravemente Ilaria, scoprirà dove si trova Calcaterra ed infine ucciderà Ilaria. Nello stesso momento, qualcuno libera il poliziotto.

LA REGINA DI PALERMO, ANTICIPAZIONI DEL 30 AGOSTO 2017, EPISODIO 5

L'ultimo appuntamento con La Regina di Palermo ci mostrerà gli estratti delle ultime tre stagioni di Squadra Antimafia. Calcaterra ormai è libero, ma questo non vuol dire che i guai siano finiti. Con il suo aiuto, Rosy cercherà di riprendersi Leonardo dopo una breve fuga in Sudamerica. Dovrà fare tuttavia i conti con Veronica Colombo, che ordinerà ai suoi uomini di rapire il bambino. Nonostante i vani tentativi, Rosy si avvarrà alla fine anche dell'aiuto di Mezzanotte, che le confesserà di essere sempre stato perdutamente innamorato di lei. Mafia e Polizia si uniscono così per l'amore di una donna, ma anche questo tentativo finirà con un nulla di fatto. Anche se Rosy cercherà di individuare dove è nascosto il bambino, scoprirà infatti che Achille Ferro, il boss catanese che sta prendendo piede in Sicilia, sta per incrociare la sua strada con la determinazione di ottenere i soldi richiesti per liberare Leonardo.

© Riproduzione Riservata.