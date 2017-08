LADY DIANA/ L'astrologa della principessa rivela: "Le avevo predetto l'incidente"

Lady Diana, parla l'astrologa della principessa (Foto: LaPresse)

L'astrologa di Lady Diana aveva previsto la morte della principessa del Galles. A rivelarlo è la stessa Debbie Frank, che era anche amica e confidente della consorte dell'erede al trono del Regno Unito. L'astrologa sostiene di aver visto nelle stelle un evento di immensa portata che avrebbe coinvolto Lady D nel weekend in cui è morta a Parigi in seguito ad un incidente automobilistico. La Frank afferma di aver osservato il tema astrologico della principessa a Kensington Palace: notò un'eclissi, simbolo che segnala una sconvolgente. Per Diana Spencer aveva fatto tante previsioni: la principessa del popolo si affidava a lei per scoprire cosa potesse riservargli il futuro. Non volle crederle però quando le predì un evento negativo: l'astrologa racconta anche che quel giorno Lady D era convinta che l'eclissi le stesse segnalando un evento positivo, come era accaduto in passato per la nascita del primogenito William o per la separazione da Carlo.

LA PASSIONE DELLA PRINCIPESSA PER L'ASTROLOGIA

Il retroscena è stato svelato al Sun on Sunday, a cui l'astrologa di Lady Diana ha spiegato che la principessa era felice con Dodi al Fayed. In quel periodo «stava passando più tempo con i figli e aveva molti impegni come ambasciatrice». Anche per questo pensarono che il transito astrologico fosse positivo. Dopo quell'incontro Debbie Frank e Diana Spencer non si videro più. Prima della morte dell'inaspettata principessa del Galles però ebbero modo di sentirsi telefonicamente: «Non sono mai stata così felice», le disse. Ovviamente non aveva idea che l'amica sarebbe morta, né avrebbe potuto impedire che accadesse. «Mettiamo in chiaro una cosa: gli astrologi non possono prevedere la morte», ha precisato Debbie Frank. La donna ha spiegato che Lady D credeva molto nell'astrologia, al punto tale che avevano spesso dei colloqui per capire meglio la relazione di Carlo con Camilla Parker Bowles, nei quali parlava sinceramente dell'infedeltà del marito. Diana arrivava anche a chiamare tre volte al giorno l'astrologa per ricevere consigli astrologici o semplicemente per sfogarsi.

