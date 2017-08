MARIO SERPA / Uomini e Donne: l’ex corteggiatore opinionista fisso del trono classico

Mario Serpa

Mario Serpa torna a Uomini e Donne per ricoprire il ruolo di opinionista fisso del trono classico. Accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, confermatissimi sulle loro poltrone, nella nuova stagione del trono classico, ci sarà anche Mario Serpa, pronto a commentare le vicende dei tronisti e dei loro pretendenti. A lanciare l’indiscrezione è Alberto Dandolo. Il giornalista, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato la foto di Mario scrivendo: “Mario Serpa opinionista fisso del trono classico (etero e gay) di Uomini e donne. Sarà presente dalla seconda settimana in poi”. La notizia riportata da Dandolo è già stata ripresa da numerose testate. Il giornalista considera sicura la presenza dell’ex corteggiatore sulla poltrona degli opinionisti. Già nella scorsa stagione, dopo essere stato scelto da Claudio Sona, Mario ha fatto le prove durante il trono di Sonia Lorenzini con cui non c’è mai stato un buon rapporto. Schietto e sincero, Mario Serpa ha tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo che Maria De Filippi avrebbe deciso di affidargli e di dare man forte agli esperti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

DA CORTEGGIATORE AD OPINIONISTA

L’avventura di Mario Serpa a Uomini e Donne è cominciata la scorsa stagione come corteggiatore di Claudio Sona, primo tronista gay della storia del programma di Maria De Filippi. Puntata dopo puntata, Mario ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne che ha sempre fatto il tifo per lui vedendo nel suo rapporto con Claudio Sona qualcosa di speciale. Dopo un lungo corteggiamento, Mario è riuscito a conquistare Claudio con cui ha vissuto una storia durata qualche mese. I due, poi, si sono detti addio annunciando la decisione sui social. Nonostante la fine della sua storia con Sona, Mario Serpa continua, ancora oggi, ad essere un beniamino del pubblico del programma dell’amore. Maria De Filippi ha sempre apprezzato le sue qualità al punto che, già lo scorso anno, lo ha richiamato in trasmissione più volte per affiancare Tina e Gianni nel ruolo di opinionista. L’esperimento è riuscito e così Queen Maria ha deciso di concedere a Mario una possibilità. Serpa sarà all’altezza del ruolo che gli è stato affidato?

