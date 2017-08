MARIO VENUTI/ Grande successo per il singolo "Caduto dalle stelle" (Battiti Live)

Mario Venuti a Battiti Live

IL SUO SINGOLO VA ALLA GRANDE

L’edizione 2017 della kermesse musicale Battiti Live chiude questa sera con l’ultimo appuntamento di Taranto trasmesso nel prime time di Italia 1. Una tappa nella quale si esibiranno la maggior parte degli artisti che hanno intercettato i gusti del pubblico italiano come nel caso di Mario Venuti. Infatti, l’artista siciliano ha riscosso grande successo con l’album Motore di vita ed in particolare con il singolo Caduto delle stelle sul conto del quale ha evidenziato in una intervista rilasciata al portale Gay.it: “Perché ha tutte quelle caratteristiche di immediatezza che un singolo deve avere, ma anche perché in questo pezzo sperimento un tipo di sound che non avevo ancora mai proposto e che sicuramente potrà incuriosire anche un pubblico diverso dal mio. Avevo più pezzi a disposizione da poter scegliere, ma alla fin fine credo d’aver fatto la scelta giusta”.

L’IMPORTANZA DELLA FORMA FISICA PER MARIO VENUTI

Mario Venuti nella medesima intervista ha parlato del suo disco rapportandosi alla fase di vita che sta attraversando in questo momento. Inoltre, ha voluto spendere qualche parole sull’aspetto fisico e su come ritenga importante l’essere in possesso di una perfetta forma fisica. Queste le parole del cantante siciliano: “In che fase sono della mia vita? Sai, superata la cinquantina si conquistano molte cose: la maturità, ma anche la capacità di non farsi travolgere dagli eventi della vita. Credo, anzi, ne sono sempre più certo, di aver conquistato anche un po’ di serenità che magari prima non avevo. Se ci tengo alla forma fisica? Negare che c’è anche una componente narcisistica sarebbe da ipocriti! Penso che la la cura del corpo, e quella dello spirito, vadano molto a braccetto. La serenità interiore, in fondo, si può raggiungere anche grazie all’esercizio fisico. Io, ad esempio, ogni mattina pratico yoga, che non è solo una disciplina fisica, ma anche, e soprattutto, spirituale”.

© Riproduzione Riservata.