MORGAN E ALESSANDRA CATALDO/ Foto, il bacio della coppia durante un pranzo con amici a Marina di Pietrasanta

A distanza di qualche mese dalla fine, non senza polemiche, dell'avventura ad Amici, Morgan torna a far parlare di sè. Questa volta è la storia d'amore del cantante a balzare sotto i riflettori grazie alle recenti immagine dell'ex giudice di X Factor in compagnia della sua attuale compagna. La fortuna è Alessandra Cataldo che il cantante frequenta da circa quattro anni, nonostante abbia sempre cercato di restare lontano dal clamore mediatico e dalle riviste di gossip. Negli scatti in questione (clicca qui per vederli) Morgan e Alessandra si baciano in riva al mare a Marina di Pietrasanta dove si trovano a pranzo in compagnia di amici (tra loro c'è anche Alba Parietti). Dopo avere scambiato varie effusioni con Alessandra, il cantante dei Bluvertigo si è allontanato dal ristorante in skateboard, rilasciando sorrisi alle persone interessate ai suoi movimenti.

I baci di Morgan e Alessandra Cataldo: la coppia si frequenta da diversi anni

Morgan e la sua attuale compagna Alessandra Cataldo sono legati da diverso tempo anche se raramente si sono fatti vedere in pubblico insieme. Di questa relazione, pur evitando di concedere dettagli sull'identità della fortunata, aveva parlato il cantante qualche tempo fa, affermando: "Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa". Se l'amore è presente nella vita dell'ex giudice di X Factor, ben diverse sembrano essere le cose tra lui e le figlie nate dalle relazioni rispettivamente con Asia Argento e Jessica Mazzoli. Qualche settimana fa, era stata proprio Asia ad entrare nell'argomento, parlando del rapporto tra la figlia Anna Lou e il padre di quest'ultima. Alla domanda se Morgan sia un padre presente, la Argento aveva dichiarato: "Macché, lasciamo perdere. E io a prendermi la croce e portarla: e me la porto anche allegramente. Meglio sola con due bimbi meravigliosi che con un uomo fra le scatole". Dal canto suo, il cantante non ha mai negato l'affetto per le figlie: "Nel mio cuore vivo con entrambe le mie figlie, non sono un padre assente: la voglia di fare il padre mi è venuta, mi è passata, mi verrà e mi ripasserà. Queste creature non vedono l’ora di stare con me. I momenti con le mie figlie sono i più belli della mia vita."

